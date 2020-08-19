Экономист Вадим Иосуб: смотрим на важные маркеры экономики. Их состояние — плачевное

Источник материала: Onliner

Начнем с данных оперативных. Что происходит с валютным рынком? На удивление (хотя на самом деле — нет), несмотря на все бурные политические события, ничего пугающего с национальной валютой не случилось. По итогам прошлой недели доллар подорожал примерно на 0,3%, евро — на 0,1%, российский рубль подорожал на 1%. Это была четвертая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине. Рост курса валют продолжается, но по белорусским меркам он достаточно умеренный. С начала этой недели доллар вырос на 0,5%, евро — на 1,6% (это связанно с ростом евро во всем мире), российский рубль прибавил 0,4%.

Почему политика не отразилась на курсе национальной валюты? Я вижу две основные причины.

Во-первых, на белорусском валютном рынке отсутствует такой класс участников, как спекулянты (я говорю не о каких-то нехороших людях, а о тех, кто пытается зарабатывать на колебаниях валют). На ликвидных валютных рынках они работают повсеместно, внимательно следят за политическими и экономическими новостями, если новости хорошие — покупают валюту в надежде на ее рост, если плохие — продают ее, надеясь заработать на падении. На белорусском валютном рынке представлены лишь предприятия, которые в подавляющем большинстве своем просто преследуют хозяйственные цели: импортер покупает валюту, если ему надо оплатить контракт, экспортер ее продает, если надо заплатить налоги и зарплату.





Во-вторых, нашему населению сейчас очевидно свойственны высокие девальвационные ожидания, но ресурсов на то, чтобы покупать валюту, у него немного. Рублевые сбережения чаще всего они хранят на депозитах, а последние годы большинство рублевых депозитов безотзывные. То есть люди готовы снять деньги и перевести их в доллары или евро, но не имеют такой возможности до окончания срока вклада.

Еще раз, коротко, чтобы было понятно. Сегодня на срочных депозитах в банках Беларуси лежит порядка 5 млрд рублей, и на них нельзя одномоментно купить валюту. Это также сдерживает курс белорусского рубля.

Поэтому, если говорить о краткосрочных перспективах, у меня такой прогноз: рубль будет снижаться, но пока — достаточно плавно, без резких скачков на десятки процентов. Безусловно, лишь при условии, что не будет запущен станок (напечатаны новые деньги), но есть все основания считать, что запускать его не будут, ведь валютного печатного станка у нас нет, а рублевый особо никаких проблем не решает, так как одна из основных проблем — госдолг в иностранной валюте.

Следующий важный оперативный маркер — стоимость белорусских еврооблигаций. (Важно понимать, что это — просто термин, обозначающий государственные облигации, размещаемые в валюте на иностранных рынках, не обязательно в евро и не обязательно в Европе.) Последние дни цена этих облигаций активно падает, она достигла исторического минимума. Падение цены этих облигаций означает рост их доходности.

Чтобы было понятно, белорусские облигации, номинированные в долларах с погашением в 2023 году, торгуются с доходностью в 9%. Это означает, что, если в сегодняшних условиях наше правительство решило бы разместить такие облигации (по сути — занять деньги на международном рынке), их готовы нам отложить под 9% годовых. Это заоблачно высокий для нас процент, брать деньги на таких условиях — безумие.

Общепринятый показатель нормального процента такого займа должен быть меньше, чем темпы роста экономики. Все мы знаем, что на нынешний момент наш ВВП не просто не растет, а имеет отрицательный показатель.

Теперь о неоперативных данных. Поговорим, что происходит с депозитами. На сегодняшний день есть информация по итогам июля. С начала года срочные рублевые депозиты в Беларуси снизились на 207 млн рублей, из них 108 млн рублей люди забрали только в июле. С валютными депозитами все еще более печально, с начала года они сократились на $654 млн — отток наблюдался на фоне паники в марте, следующим фактором стала история с «Безгазпромбанком», которая сильно подорвала доверие к банковской системе в стране в общем.

Еще один маркер — белорусский рубль продолжает снижаться за счет действий предприятий и населения. За первые 7 месяцев предприятия страны купили на чистой основе (этот термин обозначает разницу между покупкой и продажей валюты) $746 млн. Если говорить о населении, то оно с начала года на чистой основе купило наличной валюты на $874 млн. Из них $216 млн — это чистая покупка только в июле.

О чем говорят все эти показатели? В первую очередь — о достаточно плачевном состоянии экономики, панических настроениях среди населения, у которого падает доверие к белорусской банковской системе и национальной валюте. При этом белорусский рубль от обвала сдерживает лишь то, что у людей не так много финансовых ресурсов для покупки валюты.

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