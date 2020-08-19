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Дмитрий Гордон сообщил подробности провокации с русскими «наёмниками» в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Операцию готовили украинские спецслужбы. В Telegram-канале «Саваничи» появилась информация о том, что известный журналист Дмитрий Гордон сообщил российскому телеканалу «Дождь» схему и некоторые подробности провокации с русскими «наемниками» в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суть в следующем. Во время полета в Стамбул самолет должен был экстренно сесть из-за плохого самочувствия подставного пассажира, однако якобы Киевом было решено перенести полет, а вагнеровцев поселили на некоторое время в отеле в Минске.
Блогер Никола Саваничи резюмирует: таким образом Киев намеренно отвлекал внимание Минска на российских бойцов, чтобы ударить майданом по Беларуси. В своем интервью Гордон отметил, что спецоперацию СБУ готовила год, но из-за «предательства» в окружении украинского президента «все накрылось медным тазом».
Дмитрий Гордон:
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Новости Беларуси. Операцию готовили украинские спецслужбы. В Telegram-канале «Саваничи» появилась информация о том, что известный журналист Дмитрий Гордон сообщил...
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