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Дмитрий Гордон сообщил подробности провокации с русскими «наёмниками» в Беларуси

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Операцию готовили украинские спецслужбы. В Telegram-канале «Саваничи» появилась информация о том, что известный журналист Дмитрий Гордон сообщил российскому телеканалу «Дождь» схему и некоторые подробности провокации с русскими «наемниками» в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дмитрий Гордон сообщил подробности провокации с русскими «наёмниками» в Беларуси

Суть в следующем. Во время полета в Стамбул самолет должен был экстренно сесть из-за плохого самочувствия подставного пассажира, однако якобы Киевом было решено перенести полет, а вагнеровцев поселили на некоторое время в отеле в Минске.  

Дмитрий Гордон сообщил подробности провокации с русскими «наёмниками» в Беларуси

Блогер Никола Саваничи резюмирует: таким образом Киев намеренно отвлекал внимание Минска на российских бойцов, чтобы ударить майданом по Беларуси. В своем интервью Гордон отметил, что спецоперацию СБУ готовила год, но из-за «предательства» в окружении украинского президента «все накрылось медным тазом».  

Дмитрий Гордон:  
Эта информация является абсолютной правдой. Детали, которые не указаны, я раскрывать не могу. Я вам скажу, что эта операция готовилась год. Это очень серьезная операция. Ее готовили высококвалифицированные люди со стороны Украины, украинской разведки (и не одного ведомства разведки). К сожалению, все накрылось медным тазом именно из-за предательства некоторых лиц в окружении президента.   

Люди в материале: Дмитрий Гордон, Никола Саваничи

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Операцию готовили украинские спецслужбы. В Telegram-канале «Саваничи» появилась информация о том, что известный журналист Дмитрий Гордон сообщил...
 
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