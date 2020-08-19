Фура зацепила и уехала? Водитель просит откликнуться очевидцев ДТП в Минске

Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником «кокоша» просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вчера, 18 августа, между 14:30 и 16:20 на улице Передовой в Минске. Поврежден автомобиль Hyundai ix35. Есть предположение, что припаркованную машину мог зацепить большегруз.

— Примерно в 14:30 я припарковал Hyundai ix35 на улице Передовой, за зданием с адресом: ул. Долгобродская, 23. Там проезд за заправкой к складам. Вернулся в 16:20 — правая часть авто повреждена, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

Улица узкая, к тому же с двух сторон стояли припаркованные машины.

— Там далее по улице, как оказалось, есть базы металлопроката. Поэтому постоянное движение фур и грузовиков, которые протискиваются между легковушками. Почему я там стал? Когда парковался, движения фур не было, я и не знал, что там склады и большегрузы будут кататься туда-сюда, — пояснил автовладелец.

В результате машина повреждена, а виновника вроде как нет — уехал. Что приводит к серьезным затруднениям в выплате страхового возмещения.





Но откуда такая уверенность, что это была именно фура?

— Очень высоко повреждения, примерно на такой высоте задний отбойник у грузовиков с открытым прицепом. И к тому же ширины проезда для легковых хватало, а вот фурам нет. Еще заметил на опоре фонаря, на высоте 1,2 м от земли, следы темно-зеленой краски, — добавил кокоша.

Он просит откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией об этом ДТП. Связаться с нашим читателем можно по телефону: +375 29 711-20-97.

Еще одна неоднозначная авария произошла вчера, 18 августа, около 18:00 на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Голубева в Минске. Hyundai Solaris столкнулся с Volkswagen Tiguan. Никто не пострадал, чего не скажешь об автомобилях — повреждения значительные.





— Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый свет светофора, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель Юрий. — При разбирательстве ГАИ сказала, что если не будут найдены свидетели, то будет обоюдная вина со всеми вытекающими последствиями.

Пока об окончательном решении говорить все же рано, однако помощь очевидцев всегда кстати. Связь с Юрием по телефону: +375 25 678-54-25.







