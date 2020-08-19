ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вы пострадали от пыток «правоохранителей»? Вот, как можно помочь добиться справедливости

19.08.2020 15:41 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

После акций протестов и пребывания на Окрестина и других изоляторах временного содержания многие беларусы вышли с жуткими травмами и ранениями. Переломы, черепно-мозговые травмы, выбитые глаза – адовых диагнозов очень много. 

Чтобы остановить пытки и восстановить справедливость, команда юристов и адвокатов вместе с правозащитными организациями готовит обращение в Комитет против пыток ООН. Об этом в своем Facebook сообщила юрист Ольга Николаева. 

У юристов две цели: 

  • официально сообщить Комитету против пыток о примененном в Беларуси насилии, 
  • призвать Комитет провести расследование.

Благодаря этому Комитет сможет сделать две вещи. Во-первых, официально рекомендовать властям Беларуси прекратить насилие. Во-вторых, применить к жертвам насилия компенсации морального и физического вреда. 

И вы можете помочь 

Чтобы начать расследование, Комитет ООН должен получить достоверную информацию о том, что пытки действительно были. В сборе доказательств юристы ждут помощи от жертв «правоохранителей», и их близких, кто видел их травмы. 

«Множество заявлений от первого лица – самое мощное подтверждение случившегося! Мы просим Вас поучаствовать в инициативе и заполнить заявление о пытках, которое совместно с другими заявлениями и другими свидетельствами будут поданы в Комитет против пыток», – призвала Николаева. 

Вы можете присылать сканы или фотографии заполненных и подписанных заявлений по электронному адресу notortureinbelarus@gmail.com. Здесь вы найдете форму для заявления. 

«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию». Мы верим, что эти гарантии, закреплённые во Всеобщей декларации прав человека должны работать и в Беларуси!», – заключила юрист.

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После акций протестов и пребывания на Окрестина и других изоляторах временного содержания многие беларусы вышли с жуткими травмами и ранениями. Переломы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рабочие цехов аммиака «Гродно Азота» попробовали начать забастовку - и разошлись. Рассказываем, в чем дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
19.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика