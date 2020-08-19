Вы пострадали от пыток «правоохранителей»? Вот, как можно помочь добиться справедливости

Источник материала: KYKY

После акций протестов и пребывания на Окрестина и других изоляторах временного содержания многие беларусы вышли с жуткими травмами и ранениями. Переломы, черепно-мозговые травмы, выбитые глаза – адовых диагнозов очень много.

Чтобы остановить пытки и восстановить справедливость, команда юристов и адвокатов вместе с правозащитными организациями готовит обращение в Комитет против пыток ООН. Об этом в своем Facebook сообщила юрист Ольга Николаева.

У юристов две цели:

официально сообщить Комитету против пыток о примененном в Беларуси насилии,

призвать Комитет провести расследование.

Благодаря этому Комитет сможет сделать две вещи. Во-первых, официально рекомендовать властям Беларуси прекратить насилие. Во-вторых, применить к жертвам насилия компенсации морального и физического вреда.

И вы можете помочь

Чтобы начать расследование, Комитет ООН должен получить достоверную информацию о том, что пытки действительно были. В сборе доказательств юристы ждут помощи от жертв «правоохранителей», и их близких, кто видел их травмы.

«Множество заявлений от первого лица – самое мощное подтверждение случившегося! Мы просим Вас поучаствовать в инициативе и заполнить заявление о пытках, которое совместно с другими заявлениями и другими свидетельствами будут поданы в Комитет против пыток», – призвала Николаева.

Вы можете присылать сканы или фотографии заполненных и подписанных заявлений по электронному адресу notortureinbelarus@gmail.com. Здесь вы найдете форму для заявления.

«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию». Мы верим, что эти гарантии, закреплённые во Всеобщей декларации прав человека должны работать и в Беларуси!», – заключила юрист.

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»