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Вы пострадали от пыток «правоохранителей»? Вот, как можно помочь добиться справедливости
Источник материала: KYKY>
После акций протестов и пребывания на Окрестина и других изоляторах временного содержания многие беларусы вышли с жуткими травмами и ранениями. Переломы, черепно-мозговые травмы, выбитые глаза – адовых диагнозов очень много.
Чтобы остановить пытки и восстановить справедливость, команда юристов и адвокатов вместе с правозащитными организациями готовит обращение в Комитет против пыток ООН. Об этом в своем Facebook
У юристов две цели:
Благодаря этому Комитет сможет сделать две вещи. Во-первых, официально рекомендовать властям Беларуси прекратить насилие. Во-вторых, применить к жертвам насилия компенсации морального и физического вреда.
И вы можете помочь
Чтобы начать расследование, Комитет ООН должен получить достоверную информацию о том, что пытки действительно были. В сборе доказательств юристы ждут помощи от жертв «правоохранителей», и их близких, кто видел их травмы.
«Множество заявлений от первого лица – самое мощное подтверждение случившегося! Мы просим Вас поучаствовать в инициативе и заполнить заявление о пытках, которое совместно с другими заявлениями и другими свидетельствами будут поданы в Комитет против пыток», – призвала Николаева.
Вы можете присылать сканы или фотографии заполненных и подписанных заявлений по электронному адресу notortureinbelarus@gmail.com. Здесь вы найдете форму для заявления.
«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию». Мы верим, что эти гарантии, закреплённые во Всеобщей декларации прав человека должны работать и в Беларуси!», – заключила юрист.
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После акций протестов и пребывания на Окрестина и других изоляторах временного содержания многие беларусы вышли с жуткими травмами и ранениями. Переломы,...
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