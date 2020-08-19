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Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси выступил Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси

Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китайской Народной Республики на прошедшем 19 августа брифинге. Чжао Ли Цзянь отметил, что государства связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, а сотрудничество развивается на основе взаимного доверия. Он заверил, что в Пекине внимательным образом наблюдают за развитием ситуации в нашей стране.   

Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси

Чжао Ли Цзянь, официальный представитель МИД Китайской Народной Республики:  
Как хороший друг и партнер мы не хотим видеть хаоса в Беларуси, мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе.  

Китай выступил против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Китая отметили, что уважают путь развития, который выбрал для себя белорусский народ в сложившейся ситуации, а также его усилия по защите собственной независимости, суверенитета и безопасности.   

Люди в материале: Чжао Ли Цзянь

 
 
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Новости Беларуси. Против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси выступил Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   
 
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