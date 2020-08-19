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Все шарахаются, как от чумных: "Гендерные перспективы" перестали сотрудничать с МВД по предупреждению домашнего насилия

20.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международное общественное объединение "Гендерные перспективы" проинформировало МВД Беларуси о приостановлении совместной деятельности в области предупреждения домашнего насилия на неопределенное время, сообщили в МОО.

"Данное решение принято единодушно Правлением и коллективом общественного объединения в связи с применением сотрудниками органов внутренних дел МВД Республики Беларусь беспрецедентно жестокого насилия и пыток к участникам мирных протестов и произвольно задержанным гражданам в течение 9-12 августа 2020 года", - говорится в сообщении на сайте "Гендерных перспектив".

Там поясняется, что речь идет о проведении совместных мероприятий по обучению сотрудников органов внутренних дел, участии в республиканской профилактической акции "Дом без насилия" и других информационных мероприятиях; а также дежурстве сотрудников МВД Беларуси на общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия.

"Как организация, чьей уставной деятельностью является предупреждение домашнего и гендерного насилия и оказание помощи жертвам насилия, считаем невозможным участие в совместной деятельности с государственным органом, сотрудники которого применяют неоправданное и немотивированное насилие к мирным гражданам, а руководство ведомства до настоящего времени не выступило с публичным осуждением данных действий, не начало их гласное расследование и не отстранило от службы сотрудников, грубо нарушивших основные принципы деятельности органов внутренних дел", - отметили в МОО.

Там" выразили сочувствие пострадавшим сотрудникам органов внутренних дел и осудили насилие против них, "потому что считаем, что никто не должен подвергаться насилию".

"Вместе с тем, нас возмущает, что до настоящего времени нет публичной информации о привлечении к ответственности тех сотрудников органов внутренних дел и ОМОН, которые применяли насилие к мирным гражданам, в то время как расследования о насилии против сотрудников милиции начаты. Такой избирательный подход окончательно подрывает доверие граждан к правоохранительным органам в целом", - заявили в МОО.

"Гендерные перспективы" призвали МВД "осудить насилие со стороны своих сотрудников по отношению к мирным гражданам, привлечь данных сотрудников к ответственности, принести публичные извинения от имени ведомства пострадавшим и их семьям".
 
 
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Международное общественное объединение "Гендерные перспективы" проинформировало МВД Беларуси о приостановлении совместной деятельности в области...
 
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