Помощник Лукашенко: Ущерб от протестов составил не менее 500 млн долларов

— Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны. Большинство частных предприятий продолжает работать, закрепляясь на новых рынках страны, которые потеряли конкуренты в ковидный период. «Амкодор», например, нарастил производство за полугодие почти в полтора раза. И ставит задачу дать до конца года 200%, — прозвучало в эфире.





18 августа, напомним, премьер-министр Роман Головченко заявил журналистам, что все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, на некоторых из них есть группы протестующих. Он признал, что Конституцией предусмотрено право на забастовку. При этом он заявил, что если процедура забастовки, предусмотренная законодательством, нарушена, то ни о какой забастовке речи идти не может.





— Поэтому 20, 30 человек, может, 50, 100, даже 200 человек не имеют права выступать от имени всего предприятия и, более того, втягивать остальных работников в забастовку или какие-то другие протестные акции. Это, между прочим, является наказуемым деянием, прямым причинением вреда. Это препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования, то есть предприятие несет убытки, — сказал Роман Головченко.



