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Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND
Источник материала: СТВ
Весной продюсерский центр Meladze Music
«Год за годом, хит за хитом, награда за наградой – M-Band очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше», – написано в социальной сети продюсерского центра.
Мужская версия «ВИА Гра» образовалась в 2014 году. Пройдя все этапы отборов в телепроекте «Хочу к Меладзе», участниками группы «MBAND» стали 4 певца: Никита Киоссе, Артём Пиндюра, Владислав Рамм и Анатолий Цой.
Спустя год, в 2015, Владислав Рамм, который пользовался наибольшей популярностью среди фанаток, заявил, что уходит из коллектива и будет заниматься сольной карьерой. Константин Меладзе воспринял решение своего подопечного не слишком радостно. Он даже заявил, что певец покидает бойз-бэнд из-за профнепригодности.
Фото: vk.com/vladislavramm_best
Кстати, Владислав не имел права начинать сольную карьеру, так как у него действовал контракт с продюсерским центром Меладзе, однако это не помешало ему уже в 2016 году выпустить свой первый альбом. Рамм не только занимал первые строчки музыкальных чартов, но и писал песни для известных артистов.
Вот как теперь выглядит Владислав Рамм.
Остальные участники «MBAND» продержались стойко – более 5 лет. Сейчас артисты занимаются сольной карьерой – каждый своей.
Анатолий Цой – самый старший экс-участник группы, ему к конце июля исполнился 31 год. Кстати, певец почти 10 лет скрывал, что у него есть жена и дети. Он таким образом хотел сохранить имидж сердцееда. Про его семью знали только коллеги и близкие друзья.
Сейчас Анатолий занимается своим проектом «TSOY». У него уже есть несколько треков, среди которых песни «Не спится», «Вернуть», а также довольно успешный кавер на песню Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой».
Никите Киоссе на момент создания «MBAND» было всего 16. Самому молодому певцу в коллективе ради проекта пришлось оставить учёбу в колледже Олега Табакова.
Фото: vk.com/mband
Он также строит карьеру самостоятельно. Фанаты уже подпевают его песням «Первая любовь», «Наедине», «Атомы».
Артём Пиндюра, который в кругах шоу-бизнеса известен как Артём Кид, уже тоже состоялся как сольный артист. Его первую песню «Тук тук тук» фанаты услышали 9 апреля. На сегодня у него уже более 5 треков.
Кстати, самый первый сингл Артёма Пиндюры «La Present» вышел ещё в 2010 году, когда артисту было 20 лет. Музыкой он начал интересоваться в подростковом возрасте. В 2013 году снялся в сериале про хип-хоп, где сыграл репера-мажора.
И немного о личной жизни артиста. В 20 лет он женился, но возлюбленная не разделяла его увлечение музыкой и молодые люди развелись, прожив в официальном браке всего два месяца. После этого долгое время никакой информации об отношениях артиста не было. В 2018 он начал встречаться со звездой «Дом-2» Мариной Мексикой, однако спустя год они расстались.
За время своего существования группа MBAND выпустила 13 треков и два студийных альбома.
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