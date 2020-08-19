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Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Весной продюсерский центр Meladze Music сообщил, что группа «MBAND» перестаёт существовать. Каждый исполнитель начинает сольную карьеру.

«Год за годом, хит за хитом, награда за наградой – M-Band очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше», – написано в социальной сети продюсерского центра.   

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND
Фото: instagram.com/meladzemusic

Мужская версия «ВИА Гра» образовалась в 2014 году. Пройдя все этапы отборов в телепроекте «Хочу к Меладзе», участниками группы «MBAND» стали 4 певца: Никита Киоссе, Артём Пиндюра, Владислав Рамм и Анатолий Цой.

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND
Фото: vk.com/mband

Спустя год, в 2015, Владислав Рамм, который пользовался наибольшей популярностью среди фанаток, заявил, что уходит из коллектива и будет заниматься сольной карьерой. Константин Меладзе воспринял решение своего подопечного не слишком радостно. Он даже заявил, что певец покидает бойз-бэнд из-за профнепригодности.

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBANDФото: vk.com/vladislavramm_best

Кстати, Владислав не имел права начинать сольную карьеру, так как у него действовал контракт с продюсерским центром Меладзе, однако это не помешало ему уже в 2016 году выпустить свой первый альбом. Рамм не только занимал первые строчки музыкальных чартов, но и писал песни для известных артистов.

Вот как теперь выглядит Владислав Рамм.

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND
Фото: vk.com/vladislavramm_best

Остальные участники «MBAND» продержались стойко – более 5 лет. Сейчас артисты занимаются сольной карьерой – каждый своей.

Анатолий Цой – самый старший экс-участник группы, ему к конце июля исполнился 31 год. Кстати, певец почти 10 лет скрывал, что у него есть жена и дети. Он таким образом хотел сохранить имидж сердцееда. Про его семью знали только коллеги и близкие друзья.

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND
Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Сейчас Анатолий занимается своим проектом «TSOY». У него уже есть несколько треков, среди которых песни «Не спится», «Вернуть», а также довольно успешный кавер на песню Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой».

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND
Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Никите Киоссе на момент создания «MBAND» было всего 16. Самому молодому певцу в коллективе ради проекта пришлось оставить учёбу в колледже Олега Табакова.

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBANDФото: vk.com/mband

Он также строит карьеру самостоятельно. Фанаты уже подпевают его песням «Первая любовь», «Наедине», «Атомы».

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND
Фото: instagram.com/nikitakiosse13

Артём Пиндюра, который в кругах шоу-бизнеса известен как Артём Кид, уже тоже состоялся как сольный артист. Его первую песню «Тук тук тук» фанаты услышали 9 апреля. На сегодня у него уже более 5 треков.

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND
Фото: instagram.com/kid_tyoma

Кстати, самый первый сингл Артёма Пиндюры «La Present» вышел ещё в 2010 году, когда артисту было 20 лет. Музыкой он начал интересоваться в подростковом возрасте. В 2013 году снялся в сериале про хип-хоп, где сыграл репера-мажора.

Жизнь после Меладзе. Как выглядят и чем занимаются экс-солисты группы MBAND
Фото: vk.com/kid_was_here

И немного о личной жизни артиста. В 20 лет он женился, но возлюбленная не разделяла его увлечение музыкой и молодые люди развелись, прожив в официальном браке всего два месяца. После этого долгое время никакой информации об отношениях артиста не было. В 2018 он начал встречаться со звездой «Дом-2» Мариной Мексикой, однако спустя год они расстались.    

За время своего существования группа MBAND выпустила 13 треков и два студийных альбома.  

Возраст только к лицу. Как с годами изменились российские звёзды – смотрите здесь.   

Люди в материале: Никита Киоссе, Артём Пиндюра, Владислав Рамм, Анатолий Цой, Константин Меладзе, Алла Пугачёва

 
 
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Весной продюсерский центр Meladze Music сообщил, что группа «MBAND» перестаёт существовать. Каждый исполнитель начинает сольную карьеру. «Год за годом, хит за хитом,...
 
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