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«Яндекс.Мессенджер» удалил пост с рисунками художников, поддержавших протесты в Беларуси
Источник материала: Tut.by
«Яндекс.Мессенджер» удалил пост с рисунками в поддержку протестов в Беларуси, который был размещен в канале екатеринбургского издания 66.ru. На данный момент пост уже восстановили. Об этом
Главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков
А SMM-менеджер издания
В «Яндексе» рассказали TJ, что пост 66.ru по ошибке забанила автоматическая система модерации. Публикацию уже восстановили. «Мы не вмешиваемся в контент публичных каналов и не удаляем оттуда информацию, если контент не противоречит закону», — добавили в компании.
Напомним, что после выборов в Беларуси в Instagram стал набирать популярность флешмоб #women_in_white — с таким хештегом художники публикуют рисунки девушек в белом на красном фоне, которые образуют виртуальную цепь солидарности, что является отсылкой к акциям в поддержку пострадавших от насилия и против результатов президентских выборов.
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