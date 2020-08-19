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«Яндекс.Мессенджер» удалил пост с рисунками художников, поддержавших протесты в Беларуси

19.08.2020 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Яндекс.Мессенджер» удалил пост с рисунками в поддержку протестов в Беларуси, который был размещен в канале екатеринбургского издания 66.ru. На данный момент пост уже восстановили. Об этом пишет TJournal.


Изображение: 66.ru

Главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков написал в Facebook, что «модераторы „Яндекс.Мессенджера“ могут вторгаться в контент любого канала внутри этой площадки. Могут и вторгаются. Заходят и молча удаляют сообщения по собственному усмотрению, даже не объясняя причину своего поступка. У нас сегодня, к примеру, снесли подборку работ современных художников о протестах в Белоруссии». Позже он добавил, что «„Яндекс“ неожиданно передумал. И так же молча вернул пост назад».

А SMM-менеджер издания уточнила, что пост пытались опубликовать несколько раз, но его сразу удаляли по причине нарушения правил мессенджера.

В «Яндексе» рассказали TJ, что пост 66.ru по ошибке забанила автоматическая система модерации. Публикацию уже восстановили. «Мы не вмешиваемся в контент публичных каналов и не удаляем оттуда информацию, если контент не противоречит закону», — добавили в компании.

Напомним, что после выборов в Беларуси в Instagram стал набирать популярность флешмоб #women_in_white — с таким хештегом художники публикуют рисунки девушек в белом на красном фоне, которые образуют виртуальную цепь солидарности, что является отсылкой к акциям в поддержку пострадавших от насилия и против результатов президентских выборов.

 
 
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