|
Наши люди: Шитов и Мещеряков – первые действующие спортсмены из командных видов спорта - за повторные выборы президента Беларуси
Источник материала: Партизан
Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов и баскетболист петербуржского «Спартака» Никита Мещеряков присоединились к требованиям спортивной общественности провести повторные выборы президента Беларуси.
Отметим, что это первые действующие спортсмены из командных видов спорта. Среди подписавшихся нет ни одного действующего хоккеиста.
В списке требований, под которым подписались 126 человек, значатся:
1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.
Игорь Шитов
2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.
3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.
4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в Президенты Республики Беларусь.
5. Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.
Никита Мещеряков
6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.
Спортивная общественность выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси. Среди подписавшихся – Герасименя, Арзамасова, Левченко и Романовская
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши люди: Шитов и Мещеряков – первые действующие спортсмены из командных видов спорта - за повторные выборы президента Беларуси
Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов и баскетболист петербуржского «Спартака» Никита Мещеряков присоединились к требованиям спортивной общественности...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)