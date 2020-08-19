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Министр обороны поручил усилить Западное оперативное командование «Полонезом» и средствами ПВО
Источник материала: Tut.by
Сегодня прошло заседание Совета Безопасности Беларуси, по итогам которого Александр Лукашенко
В рамках выполнения поручения Президента Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу: «Подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении.
Оперативное командование усилить ракетным дивизионом „Точка“, дивизионом „Полонез“, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы».
Предложения будут представлены главе военного ведомства завтра.
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