Министр обороны поручил усилить Западное оперативное командование «Полонезом» и средствами ПВО

Источник материала: Tut.by

Сегодня прошло заседание Совета Безопасности Беларуси, по итогам которого Александр Лукашенко дал конкретные поручения для стабилизации обстановки в стране. В частности, он поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению, и при этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования. Об этом говорится на сайте Министерства обороны РБ.



РСЗО «Полонез». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В рамках выполнения поручения Президента Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу: «Подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении.

Оперативное командование усилить ракетным дивизионом „Точка“, дивизионом „Полонез“, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы».

Предложения будут представлены главе военного ведомства завтра.