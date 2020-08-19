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Министр обороны поручил усилить Западное оперативное командование «Полонезом» и средствами ПВО

19.08.2020 19:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня прошло заседание Совета Безопасности Беларуси, по итогам которого Александр Лукашенко дал конкретные поручения для стабилизации обстановки в стране. В частности, он поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению, и при этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования. Об этом говорится на сайте Министерства обороны РБ.


РСЗО «Полонез». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В рамках выполнения поручения Президента Министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу: «Подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении.

Оперативное командование усилить ракетным дивизионом „Точка“, дивизионом „Полонез“, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы».

Предложения будут представлены главе военного ведомства завтра.

 
 
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