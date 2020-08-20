ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Германии стал очевидцем протестов Минске на Притыцкого. И вот, что он говорит

20.08.2020 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа».

За то, чтобы отстоять нынешнюю Беларусь – и в других странах. Житель Германии, узнав съемочную группу государственного телеканала, сам предложил интервью.

Ирада Зейналова в Беларуси: я побывала на одном митинге, на другом. Мне кажется, главное – чтобы люди договорились

Житель Германии стал очевидцем протестов Минске на Притыцкого. И вот, что он говорит

Андреас Миллер, житель Германии:
В эти дни, с девятого числа я здесь, накопилось так много, что мне нужно где-то это высказать, ну просто выплеснуть вот это. Потому что так уж сложилось, что мы остановились недалеко от улицы Притыцкого. Десятого числа вечером мы были у станции метро «Спортивная». Мы абсолютно сторонние люди, мы вышли погулять и увидели, что там собиралось и творилось.

Те утверждения с той стороны, что якобы там были мирные демонстранты, мы не увидели. Это мы все зафиксировали на видео. Вот это вот для меня мирные люди, которые демонстрируют – вышли и демонстрируют. А то, что там было, то, что там летели коктейли Молотова, то, что там был раскорежен забор суда Минского городского, то, что там была перегорожена трасса Притыцкого – это я наблюдал сам.

Люди в материале: Андреас Миллер

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа». За то, чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси новое правительство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика