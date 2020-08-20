|
Житель Германии стал очевидцем протестов Минске на Притыцкого. И вот, что он говорит
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа».
За то, чтобы отстоять нынешнюю Беларусь – и в других странах. Житель Германии, узнав съемочную группу государственного телеканала, сам предложил интервью.
Андреас Миллер, житель Германии:
Те утверждения с той стороны, что якобы там были мирные демонстранты, мы не увидели. Это мы все зафиксировали на видео. Вот это вот для меня мирные люди, которые демонстрируют – вышли и демонстрируют. А то, что там было, то, что там летели коктейли Молотова, то, что там был раскорежен забор суда Минского городского, то, что там была перегорожена трасса Притыцкого – это я наблюдал сам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На митинги в поддержку мира и безопасности по всей стране вышли сотни тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа». За то, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)