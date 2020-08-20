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В Беларуси новое правительство
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения в Палате представителей. Силовики сохранили свои посты.
Николай Снопков назначен первым заместителем премьер-министра;
Владимир Кухарев — заместителем премьер-министра;
Юрий Назаров — заместителем премьер-министра;
Игорь Петришенко — заместителем премьер-министра;
Александр Субботин — заместителем премьер-министра;
Владимир Колтович — министром антимонопольного регулирования и торговли;
Руслан Пархамович — министром архитектуры и строительства;
Юрий Караев — министром внутренних дел;
Андрей Хмель — министром жилищно-коммунального хозяйства;
Владимир Караник — министром здравоохранения;
Владимир Макей — министром иностранных дел;
Игорь Луцкой — министром информации;
Юрий Бондарь — министром культуры;
Виталий Дрожжа — министром лесного хозяйства;
Виктор Хренин — министром обороны;
Игорь Карпенко — министром образования;
Сергей Наливайко — министром по налогам и сборам;
Владимир Ващенко — министром по чрезвычайным ситуациям;
Андрей Худыка — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Петр Пархомчик — министром промышленности;
Константин Шульган — министром связи и информатизации;
Иван Крупко — министром сельского хозяйства и продовольствия;
Сергей Ковальчук — министром спорта и туризма;
Алексей Авраменко — министром транспорта и коммуникаций;
Ирина Костевич — министром труда и социальной защиты;
Юрий Селиверстов — министром финансов;
Александр Червяков — министром экономики;
Виктор Каранкевич — министром энергетики;
Олег Слижевский — министром юстиции;
Валерий Вакульчик — председателем Комитета государственной безопасности;
Дмитрий Пантус — председателем Государственного военно-промышленного комитета;
Дмитрий Матусевич — председателем Государственного комитета по имуществу;
Александр Шумилин — председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
Валентин Татарицкий — председателем Государственного комитета по стандартизации;
Анатолий Лаппо — председателем Государственного пограничного комитета;
Юрий Сенько — председателем Государственного таможенного комитета.
Указы подписаны 19 августа, сообщила пресс-служба Лукашенко.
Напомним, 3 июня Александр Лукшенко
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Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения в Палате представителей. Силовики сохранили свои...
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