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В Беларуси новое правительство

20.08.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения в Палате представителей. Силовики сохранили свои посты.

 

Николай Снопков назначен первым заместителем премьер-министра;

Владимир Кухарев — заместителем премьер-министра;

Юрий Назаров — заместителем премьер-министра;

Игорь Петришенко — заместителем премьер-министра;

Александр Субботин — заместителем премьер-министра;

 

Владимир Колтович — министром антимонопольного регулирования и торговли;

Руслан Пархамович — министром архитектуры и строительства;

Юрий Караев — министром внутренних дел;

Андрей Хмель — министром жилищно-коммунального хозяйства;

Владимир Караник — министром здравоохранения;

Владимир Макей — министром иностранных дел;

Игорь Луцкой — министром информации;

Юрий Бондарь — министром культуры;

Виталий Дрожжа — министром лесного хозяйства;

Виктор Хренин — министром обороны;

Игорь Карпенко — министром образования;

Сергей Наливайко — министром по налогам и сборам;

Владимир Ващенко — министром по чрезвычайным ситуациям;

Андрей Худыка — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Петр Пархомчик — министром промышленности;

Константин Шульган — министром связи и информатизации;

Иван Крупко — министром сельского хозяйства и продовольствия;

Сергей Ковальчук — министром спорта и туризма;

Алексей Авраменко — министром транспорта и коммуникаций;

Ирина Костевич — министром труда и социальной защиты;

Юрий Селиверстов — министром финансов;

Александр Червяков — министром экономики;

Виктор Каранкевич — министром энергетики;

Олег Слижевский — министром юстиции;

Валерий Вакульчик — председателем Комитета государственной безопасности;

Дмитрий Пантус — председателем Государственного военно-промышленного комитета;

Дмитрий Матусевич — председателем Государственного комитета по имуществу;

Александр Шумилин — председателем Государственного комитета по науке и технологиям;

Валентин Татарицкий — председателем Государственного комитета по стандартизации;

Анатолий Лаппо — председателем Государственного пограничного комитета;

Юрий Сенько — председателем Государственного таможенного комитета.

Указы подписаны 19 августа, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Напомним, 3 июня Александр Лукшенко отправил в отставку действующее на тот момент правительство страны, 4-го было назначено новое.

 
 
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Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения в Палате представителей. Силовики сохранили свои...
 
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