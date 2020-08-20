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Сергей Ковальчук: «Я очень рад за ребят, чувствовалось напряжение немножко»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольное «Диномо» из Бреста ярко дебютировало в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации турнира подопечные Сергея Ковальчука разгромили «Астану», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футболисты из Казахстана опомнились только к концу первого тайма: гол «в раздевалку» организовал Томасов. На 52 минуте Ротариу сократил разницу мячей до двух, но уже через три минуты сенегалец Диалло оставил не у дел вратаря сине-желтых.
Последним шансом как-то спасти игру для футболистов из Нур-Султана стал результативный удар Бейсебекова, но неугомонный Диалло поставил точку в поединке на 90-ой минуте. Итоговый счет 6:3 – «Динамо» уверенно проходит во второй тур.
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Новости Беларуси. Футбольное «Диномо» из Бреста ярко дебютировало в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации турнира подопечные Сергея Ковальчука разгромили...
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