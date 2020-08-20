Сергей Ковальчук: «Я очень рад за ребят, чувствовалось напряжение немножко»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Футбольное «Диномо» из Бреста ярко дебютировало в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации турнира подопечные Сергея Ковальчука разгромили «Астану», сообщили в программе «СТВ-Спорт».



На домашнем поле динамовцы сразу взяли инициативу в свои руки. Уже к 37 минуте хозяева вели: 4:0. Дважды отличился Гордейчук, еще по разу Печенин и Седько.





Футболисты из Казахстана опомнились только к концу первого тайма: гол «в раздевалку» организовал Томасов. На 52 минуте Ротариу сократил разницу мячей до двух, но уже через три минуты сенегалец Диалло оставил не у дел вратаря сине-желтых.

Последним шансом как-то спасти игру для футболистов из Нур-Султана стал результативный удар Бейсебекова, но неугомонный Диалло поставил точку в поединке на 90-ой минуте. Итоговый счет 6:3 – «Динамо» уверенно проходит во второй тур.







Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:

Первой игрой в Лиге чемпионов, вот и мы особенно рады, то что мы сегодня выиграли и прошли в следующий раунд. Я очень рад за ребят, чувствовалось напряжение немножко, но, по-моему, когда забили гол, уже пошло вдохновение, поэтому они молодцы.