Отвернется ли Путин от Лукашенко?

Источник материала: Ежедневник

Придумав некий план оппозиции по разрыву всех отношений с Россией и лично озвучив его, Александр Лукашенко сделал стратегическую ошибку, которая может ему очень дорого обойтись.

Напомним, что на последнем совещании Совбеза Александр Лукашенко озвучил некий план Координационного совета, который предусматривает полный разрыв с Россией, выход из всех интеграционных структур и даже запрет русского языка и российских телеканалов.

Что эта страшилка не имеет ничего общего с реальностью, понятно любому здравомыслящему человеку. Не будем говорить о том, что Координационный совет только создан и до совещания в Совбезе даже не успел провести ни одного собрания. Поэтому никакого плана в принципе быть не может. Не будем говорить о том, что и Светлана Тихановская, и Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, и руководитель его штаба Мария Колесникова - все они используют в общении именно русский язык, поэтому опять же в принципе не могут иметь планов по его «ползучему запрету». Все это тоже, прижелании можно выдать за хитрый план. Поэтому для выяснения истины обратимся к источнику не менее авторитетному, чем Александр Лукашенко – к самому Александру Лукашенко.

Еще месяц назад он говорил, что Тихановского и его супругу Светлану профинансировали российские олигархи, которые таким образом хотят получить за бесценок белорусские предприятия. Даже 33 бойца ЧВК «Вагнер» якобы прибыли по запросу Тихоновского и были опять же оплачены российскими олигархами, чтобы провести в Беларуси вооруженный переворот.

Про Бабарико также было сказано, что это заговор «Газпрома» и кое-кого из Кремля, имеющий целью потерю независимости Беларуси и присоединение ее к России. Александр Лукашенко тогда грудью встал на защиту страны и заявил, что независимость Беларуси – это то, что он никогда никому не отдаст. Кремлю потом даже пришлось опровергать все это и заявлять, что никаких планов по прихватизации Беларуси Россия не имеет.

Повторим, еще месяц назад Тихановская и Бабарико, которого сейчас представляет Колесникова, были российскими проектами. Это говорил сам Александр Лукашенко.

Но вот прошел месяц, от Лукашенко отвернулись все, кроме Путина. И Тихановская с Бабарико из российских проектов вдруг резко стали западными, антироссийскими. И уже НАТОвские танки у ворот гусеницами лязгают, и некие антироссийские планы появились у тех, кого еще вчера именно Россия и финансировала.

Из всего этого возникает вполне резонный вопрос: если завтра Путин отвернется от Лукашенко, чьими проектами станут Бабарико и Тихановская, китайскими или инопланетными?

Александр Лукашенко либо сам запутался в своих определениях, либо настолько загнан в угол, что уже просто не в состоянии сверять свои новые заявления с предыдущими, чтобы они не противоречили друг другу.

Понятно, что озвученный антироссийский план Координационного совета, нелепейший сбор всевозможных страшилок для электората. Реальные авторы этого ужастика просто собрали вместе все, что можно сделать со страной плохого и выдали его за план Координационного совета, чтобы у электората волосы дыбом встали. И ведь действительно кто-то поверит. А кто-то поверит, но потом все же подумает, сопоставит с предыдущими заявлениями Александра Лукашенко и посмеется. Поэтому неожиданный тактический ход действительно мог бы продлить на некоторое время агонию действующей власти. Но Александр Лукашенко допустил стратегическую ошибку.

Жуткий антироссийский план Координационного совета уже озвучивался накануне белорусским телевидением. И этого было бы достаточно. В этой ситуации Путин вполне мог позволить себе не реагировать на эту информацию. Мало ли чего телевизионщики ляпнут. Но Александр Лукашенко лично озвучил этот план, озвучил серьезную угрозу для России, поставив ее в такое положение, когда она должна на это как-то реагировать.

Комментируя последние переговоры с Путиным, Александр Лукашенко даже удивился насколько он информирован о том, что происходит в Беларуси. Поэтому президент России прекрасно понимает, что озвученный антироссийский план белорусской оппозиции не имеет ничего общего с действительностью. Но Путин ведь должен отреагировать на такие антироссийские планы, особенно когда они озвучены президентом соседней страны, где существует реальная угроза прихода к власти той самой «злодейской» оппозиции.

Если Путин пригрозит белорусской оппозиции за такие планы и даст понять, что верит в их существование, то есть примет игру Лукашенко, то выставит себя идиотом не только перед мировым сообществом, но и перед российской элитой, на которой российский президент и держится. Со стороны будет выглядеть так, что Лукашенко Путину лапшу вешает, а тот и уши развесил. Даже молчание в данной ситуации будет воспринято аналогичным образом.

Поэтому Лукашенко оставил Путину только один выход в сложившейся ситуации. Президенту России фактически не осталось ничего другого, как отвернуться от Лукашенко вместе со всем мировым сообществом. Его сдерживает пока только одно.

Понятно, что Лукашенко уже что-то пообещал Путину и можно даже догадаться, что конкретно. Это не так сложно. Но Путин хорошо знает цену таким обещаниям, сталкивался. Поэтому единственная причина поддержки пошатнувшейся белорусской власти – страх. Страх, что пример белорусов вдохновит протестный контингент России. Если протесты в Беларуси достигнут своей цели, россияне скажут: если даже терпеливые белорусы смогли, то чем мы хуже? Путину этого конечно же не хочется. Но перед ним сейчас встал весьма непростой выбор: либо потерять уважение собственных элит из-за того, что Лукашенко постоянно выставляет его в неприглядном свете, либо рискнуть и сделать правильный выбор. При втором варианте Путин, конечно, получит дополнительные протестные риски, но они вполне компенсируются тем, что именно протестные россияне оценят такие действия. Кроме того, этот шаг позволит также показать Путину, что он сегодня чувствует себя достаточно уверенно и не испытывает страхов. А вот если поддержка Лукашенко продолжится, это не только покажет всем страхи первого лица России, но и пошатнет уважение к нему значительной части российских элит.