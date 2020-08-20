|
Взгляд на последние события Владимира Цеслера: перезагрузка
Источник материала: Партизан
«Перезагрузка» – новая работа белорусского художника и дизайнера Владимира Цеслера, ёмко символизирующая историческую динамику происходящего в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Перезагрузка» – новая работа белорусского художника и дизайнера Владимира Цеслера, ёмко символизирующая историческую динамику происходящего в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)