«На месте спины только скелет и органы». История водителя автобуса, раненого во время акции

Источник материала: Onliner

Это фото раненого водителя в первые дни протестов видели многие. Тогда казалось, что здоровье мужчины — в критическом состоянии. Но 11 августа пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко сообщила журналисту Onliner, что состояние водителя стабильное. Эти слова в самом деле имеют подтверждение: Павел находится не в реанимации, а в общей палате. Но пока он рассказывает нам, как оказался здесь, несколько раз прерывается, чтобы набраться сил для следующей фразы.





— Все произошло между «Пушкинской» и «Спортивной». Часть людей вышла на остановке, внутрь зашло немного пассажиров. Движение такое: секунд пять едешь — и все, десять минут стоишь. Я с трудом проехал две остановки. Но тогда на улицах еще ничего не происходило: не было ни взрывов, ни шума. Люди спокойно ходили по тротуару, были веселыми, никто не кричал, — говорит Павел.

Поскольку автобус не «привязан» к линии проводов, как троллейбусы, водитель стал искать возможность выехать, перестраиваясь левее.

— У меня была возможность оказаться в третьем и четвертом ряду. На тот момент мы уже стояли в пробке час или полтора — в любом случае очень долго. В то время я уже должен был делать последний круг из Сухарево и ехать на Воронянского. И вот тогда внизу, на «Пушкинской», начали стрелять, я услышал какие-то хлопки и увидел полоску дыма... — с трудом вспоминает мужчина.

Пассажиры внутри автобуса начали нервничать. Люди от «Пушкинской» стали подниматься вверх по улице, и мужчина вышел на минуту из кабины, чтобы понять ситуацию на дороге.

— Я уже собирался стать на ступеньку, чтобы зайти внутрь. В этот момент мне в спину что-то прилетело. Начала гореть рубашка, потом майка, потом и я. Сзади меня еще «припечатали» пулями, — продолжает водитель. — Я хотел упасть на землю, пытался, но не мог — как будто парализовало. Какие-то люди меня положили, все затушили и вызвали скорую. Те, кто оказывал мне первую помощь, кричали, чтобы никто не собирался возле автобуса. Потому что туда, где было скопление народа, начали бы стрелять в первую очередь.





Скорая привезла Павла в отделение нейрохирургии, где из мужчины достали осколки и резиновую пулю. На месте спины сейчас можно увидеть, как говорит водитель, «скелет и внутренние органы».

— Они «шевелятся». Кожи и мышц там нет. Считайте, что если снять бинт, то по моей истории можно снимать седьмую часть «Терминатора», — впервые за весь разговор улыбается Павел. — Мне сделали операцию на животе и на спине. Точный диагноз мне не известен. Кости целые, ребра на месте. Только кожи нет — ее же здесь и будут пересаживать. В госпитале меня через день оперируют и залечивают.

Впереди у мужчины — долгий путь лечения и реабилитации. После пережитого водитель считает, что применять такую силу против людей было нельзя.

— Зачем это было делать? — риторически спрашивает Павел. — Это удар под дых. Мне кажется, что никто из простых людей не собирался стрелять или кого-то бить.





Если вы или ваши знакомые пострадали во время митингов и хотите об этом рассказать, напишите нам на osh@onliner.by или в Telegram по нику @oshurkev. Также ждем историй врачей, которые принимали в эти дни людей с травмами.

Если вы или ваши родственники, близкие получили травмы различной степени тяжести во время мирных демонстраций и вам нужны лекарства, лечение, реабилитация, заполните эти формы:

заявка в «ИМЕНА» на оперативную медицинскую помощь в партнерских медучреждениях и сопровождение пострадавших в лечении и реабилитации в дальнейшем;

в «ИМЕНА» на оперативную медицинскую помощь в партнерских медучреждениях и сопровождение пострадавших в лечении и реабилитации в дальнейшем; заявка на выдачу единовременной материальной помощи каждому пострадавшему (инициатива BY_HELP).

Вы также можете позвонить на круглосуточную горячую линию по номеру +375 44 709 79 11, и вам подскажут весь алгоритм действий.