|
Брестское «Динамо» заработает в еврокубках минимум 1,2 млн евро
Источник материала: Партизан
Брестское «Динамо» заработает в еврокубках минимум 1,2 млн евро.
За участие в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб получит 280 тысяч евро. За выступление во втором – 380 тысяч евро.
В случае поражения во 2-м квалификационном раунде, «Динамо» отправится в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Там брестчане смогут заработать 280 тысяч евро.
Если белорусская команда не попадет в группу Лиги Европы, то все равно заработает 260 тысяч евро в качестве чемпиона своей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» заработает в еврокубках минимум 1,2 млн евро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)