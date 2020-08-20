«Лукашенко думает, что заставит нас работать». Работники МАЗа - про забастовку, страхи и надежду

Источник материала: Tut.by

Людям, работающим на заводах, за участие в митингах, забастовках и акциях протеста в рабочее время грозят прогулами, лишением премий и увольнениями. Из-за этого некоторые заводчане, к примеру, на МАЗе готовы уволиться по собственному желанию, потому что, как они говорят, «на этом заводе свет клином не сошелся, принципы важнее». Но многие работники все же боятся репрессий, хотя и не согласны с происходящим, в том числе озвученными ЦИК результатами выборов, насилием со стороны силовиком по отношению к мирным гражданам, содержанием в СИЗО политзаключенных. Работники МАЗа рассказали пришедшим в среду на проходную поддержать их людям, почему ряды бастующих редеют.





В среду в полдень к проходной предприятия пришло около 150 человек, чтобы поддержать немногочисленных протестующих автомобильного завода. Они стояли у входа, хлопали, скандировали «Пора менять лысую резину», «Спасибо заводам! Мы с народом!». Людям раздавали листовки с юридической информацией для бастующих. На крыльцо вышло несколько работников.

— Наша сила только в коллективности, в объединении. Но люди боятся, люди не видят первых примеров финансовой помощи из фонда, — сказал молодой парень, который работает на заводе.





Напомним, для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 миллиона долларов. Пожертвования сделали больше 21 тысячи человек.

— Говорят все об этом, но еще не было ни одного примера, кто бы эту помощь получил, — продолжил молодой человек. — Люди не знают, зависит ли финансовая помощь от зарплаты, зависит ли она от того, как тебя уволили — по статье или ты написал заявление по собственному желанию, либо по соглашению сторон. Люди ждут тех первых, которые получат эту материальную поддержку и скажут, что это правда. Очень много людей говорит: «Давайте все изменим!», но боятся. По итогу из 80 человек приходит 20.





Работник рассказал, какими рычагами давления пользуется руководство, чтобы подавить протестные настроения в коллективе.

— За выход на митинг грозят поставить прогул. «Никакой политики в цехе не будет», сказало нам руководство. Но отсутствие на рабочем месте, если ты находишься на территории завода меньше трех часов, не является прогулом. Не важно, по каким делам ты перемещаешься по заводу, — говорит парень. — Есть люди, которые напуганные и работают в два раза быстрее. Этим они компенсируют отсутствие на рабочих местах тех, кто бастует. Чтобы люди пошли, нужно, чтобы они видели, что им помогут. Нужны примеры не обязательно на МАЗе, хоть где-то. С остальных заводов эта информация очень быстро разнесется. Здесь много иногородних людей, которые живут в общагах. Увольняешься — остаешься нигде. У людей по двое детей. Они говорят: «Куда мне идти»? Потому что не видят поддержки. Проще уехать отсюда. Как поступили многие люди в Украине. Они находились в эпицентре, видели все это и просто уезжали. Искали спасения в других странах.

Волонтеры и присутствующие у проходной решили попробовать узнать, реально ли работает этот фонд, чтобы люди сами рассказали, что получили помощь.

— Я сдавал в этот фонд деньги, я хочу знать, что они реально кому-то помогли, — сказал молодой человек, который пришел поддержать заводчан.

В конце концов присутствующие решили, что волонтеры возьмут контакты тех, кого уже уволили или кто уволился с МАЗа и помогут с обращением в фонд.





Люди не хотят переставать бастовать.

— Он (Александр Лукашенко — прим. ред.) сейчас надеется на нас — на МАЗ и на МТЗ. Он надеется на то, что у нас уже пошли сомнения, за кого идти. Ведь на провластных митингах мазовские тоже присутствуют. Он думает, что заставит нас работать. Но ничего не выйдет. Обратного пути нет, — сказал еще один работник предприятия. — Учитывая то, что люди сейчас выходят и президенту это не нравится… Мы понимаем, что много лишних людей работает как на МТЗ, так и на МАЗе. Это как государственная поддержка. Скорее всего, потом будут людей увольнять. 100% будут, потому что Лукашенко начнет репрессии, закручивать гайки. И, скорее всего, скажут, что зря мы выходили. Я к тому, что если люди не будут выходить, они все равно будут уволены. А дальше, если у нас будет приватизация, нам, скорее всего, кто-то поможет с переквалификацией людей.

— Экономика через месяц рухнет. На Московском рынке белорусские облигации уже рухнули. И самое печальное, что режим объявит виновными нас, — продолжил мысль другой работник завода. — Скажет: «Вот к чему привели ваши забастовки». Пенсионеры, которые за Лукашенко, не понимают, что если мы сейчас проиграем, молодые отсюда уедут. Почему старшие люди не поддерживают молодежь? Если молодые люди видят для себя другое будущее, не в колхозе тяпкой махать. Нас только пугают, что вот сейчас я уйду, перестанут продаваться МАЗы, БелАЗы. Но ведь не он их продает. На это есть специально обученные люди, которые знают свое дело. И если он уйдет, они просто продолжат работать. А люди, которые их покупают, продолжат покупать. Люди, которые пользовались этой техникой, не начнут внезапно покупать что-то другое. Старшему поколению тоже нужно показывать. У нас есть интернет, а они интернетом не пользуются. Они уставшие, им кроме пенсии больше ничего не надо. Они уже все распланировали до конца дней, знают куда какую копеечку отложить.





Высказались работники предприятия и по поводу предложения президента уволиться всем желающим.

— На МАЗе много работает людей-химиков — осужденных и отправленных на химию. Лукашенко говорит: «Увольняйтесь, уходите! У нас придут люди». Они сейчас могут всем протестующим уголовное дело завести, осудят на химию закрытого типа, которая находится вот в этом здании, — молодой человек указал на дом неподалеку. — И оттуда они будут ходить на завод и домой. Здесь химиков ждет милиция, собирает, пока все не выйдут и ведут их в домашнюю тюрьму.

Пока митингующие обсуждали насущные вопросы, на крыльцо проходной вышла девушка. В руках у нее была трудовая. Она уволилась по собственному желанию.

— Мы выбрали по одному человеку от каждого цеха, чтобы он обошел работников, собрал подписи, кто за, кто против. Потом мы их передадим нашему генеральному директору. Вряд ли конечно он подпишет, но попробуем, — рассказал о планах работников МАЗа один из протестующих.





Пропуска бастующим на МАЗе в отличие от работников МТЗ не заблокировали. Работники объясняют это тем, что у них нет таких массовых протестов, как на Тракторном, поэтому до этого еще не дошли.