Навального госпитализировали с отравлением после экстренной посадки самолета в Омске

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала Ярмыш утром 20 августа.





Позднее она добавила, что политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай. «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — сообщила Ярмыш. Навального поместили в реанимацию.



