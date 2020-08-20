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ЕС должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с РФ - премьер Польши
Источник материала: Партизан
Европейский союз должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после видеоконференции лидеров стран ЕС по ситуации в Беларуси, сообщает
"Беларусь очень сильно зависит в экономическом отношении от России ... Я имею в виду разработку определенных механизмов, благодаря которым эта зависимость станет меньше", - сказал Моравецкий.
Он также заявил, что на сегодня нет никаких причин для беспокойства по поводу ситуации на границе Польши с Беларусью.
"В рамках обычных рутинных действий мы следим за тем, что происходит за пределами нашей границы, и на данный момент нет причин для беспокойства", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси недопустимо.
Напомним, лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.
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Европейский союз должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с Россией.
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