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ЕС должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с РФ - премьер Польши

20.08.2020 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский союз должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после видеоконференции лидеров стран ЕС по ситуации в Беларуси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Беларусь очень сильно зависит в экономическом отношении от России ... Я имею в виду разработку определенных механизмов, благодаря которым эта зависимость станет меньше", - сказал Моравецкий.

Он также заявил, что на сегодня нет никаких причин для беспокойства по поводу ситуации на границе Польши с Беларусью.

"В рамках обычных рутинных действий мы следим за тем, что происходит за пределами нашей границы, и на данный момент нет причин для беспокойства", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси недопустимо.

Напомним, лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.
 
 
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Европейский союз должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с Россией.
 
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