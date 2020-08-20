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Видеофакт. Гендиректор хоккейного «Динамо» танцует с госфлагом под песню «Саня останется с нами»
Источник материала: Навiны
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков был замечен 19 августа на провластном митинге в Минске.
Он танцевал с государственным флагом, надетым на клюшку, на Партизанском проспекте. В момент съемки играла песня «Саня останется с нами».
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков был замечен 19 августа на провластном митинге в Минске. Он танцевал с государственным флагом, надетым на...
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