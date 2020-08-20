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Навальный попал в реанимацию с отравлением
Источник материала: Onliner
Российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован без сознания после того, как самолет, в котором он летел, совершил экстренную посадку в Омске. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Позже уточнила: он в реанимации с токсическим отравлением.
Оппозиционеру стало плохо в самолете, экипаж запросил экстренную посадку.
Ярмыш сообщила, что с утра Алексей пил только чай, и предположила, что Навального могли отравить. «Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое, —
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Российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован без сознания после того, как самолет, в котором он летел, совершил экстренную посадку в Омске. Об этом...
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