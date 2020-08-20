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Навальный попал в реанимацию с отравлением

20.08.2020 09:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован без сознания после того, как самолет, в котором он летел, совершил экстренную посадку в Омске. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Позже уточнила: он в реанимации с токсическим отравлением.

Оппозиционеру стало плохо в самолете, экипаж запросил экстренную посадку.

Ярмыш сообщила, что с утра Алексей пил только чай, и предположила, что Навального могли отравить. «Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое, — написала пресс-секретарь в Twitter. — Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».

 
 
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Российский оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован без сознания после того, как самолет, в котором он летел, совершил экстренную посадку в Омске. Об этом...
 
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