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Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением. Его соратники подозревают покушение
20.08.2020 10:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vgtimes.ru
Глава Фонда борьбы с коррупцией, известный своими расследованиями в отношении российских чиновников, находится в тяжелом состоянии.
Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске, передает
Сейчас соратники Навального предполагают, что ему что-то подмешали в чай, так как это единственное, что он пил с утра.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи подтвердил, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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Глава Фонда борьбы с коррупцией, известный своими расследованиями в отношении российских чиновников, находится в тяжелом состоянии.
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