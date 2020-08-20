Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением. Его соратники подозревают покушение

Источник материала: Ежедневник

фото: vgtimes.ru

Глава Фонда борьбы с коррупцией, известный своими расследованиями в отношении российских чиновников, находится в тяжелом состоянии.

Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киру Ямыш. Она сообщила также, что у Алексеяы Навального токсическое отравление. Ямыш напомнила также, что год назад, когда Навальный сидел в спецприемнике, он, по утверждениям ФБК, был отравлен.

Сейчас соратники Навального предполагают, что ему что-то подмешали в чай, так как это единственное, что он пил с утра.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи подтвердил, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии.