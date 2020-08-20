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Коллектив радио "Сталіца" уволился в знак протеста

20.08.2020 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В знак протеста увольняется коллектив радио «Сталіца», рассказал ведущий радио Валерий Кондратьев.

Коллектив радио "Сталіца" уволился в знак протеста
«С понедельника сотрудники радио поддержали общенациональную забастовку. С самого утра в эфир не вышло ни одной развлекательной программы. Только новости спорта и прогноз погоды выходили в течение дня. Во вторник было сказано, что нас уволят по статье, на что сотрудники согласились», — рассказал Кондратьев nn.by.

По его словам, увольняются 11 человек, в том числе директор радиостанции, заместитель директора и музыкальный редактор.

Сейчас на радиостанции звучит лишь музыка со вставками спорта и прогнозом погоды.
 
 
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В знак протеста увольняется коллектив радио «Сталіца», рассказал ведущий радио Валерий Кондратьев.
 
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