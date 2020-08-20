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Захват грузовика у «Пушкинской»: подозреваемый рассказал, что ему предлагали направить МАЗ в толпу (видео)
Источник материала: Onliner
Как
Следственный комитет
По информации СК, вечером 10 августа водитель грузового автомобиля МАЗ выехал из троллейбусного парка к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса. В автомобиле находились три человека: водитель и еще двое работников парка. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, они увидели, что проезжая часть перекрыта клумбами и мусорными контейнерами, а также на ней находится много людей. Водитель, пытаясь объехать препятствие, продолжил движение, но был остановлен неизвестными.
— Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординированно, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения, — сообщили в Следственном комитете.
Мать просит откликнуться очевидцев
В редакцию обратилась наша читательница Ирина, которая утверждает, что ее сына обвиняют в вооруженном нападении на водителя МАЗа.
— Видео явно постановочное, снималось скрытой камерой. Правоохранители хотят представить мирных протестующих вооруженными бандитами, тем самым оправдать действия силовиков. Если кто-то был свидетелем ситуации, происходившей в 23:00 на пересечении Пушкина и Притыцкого, когда на проезжую часть был выгнан МАЗ «Техническая помощь», или кто-то снимал на телефон — пишите в «личку», пожалуйста, важна любая информация, — рассказала она.
Женщина подтвердила корреспонденту Onliner, что в ночь с 10 на 11 августа ее сын находился в районе пересечения проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.
— Он был там в числе мирно протестующих. В какой-то момент подбежали ребята из толпы с призывом перегнать МАЗ. Он отозвался на просьбу, — говорит Ирина.
Парень — дальнобойщик, знает, как управлять грузовиками. Но почему с таким предложением обратились именно к нему, мама не знает.
— Со слов сына, он не знает этих людей, почему они подошли к нему — я не знаю, — говорит она.
Вместе с тем, как говорит Ирина, люди предложили не только перегородить грузовиком проезжую часть.
— Ему предложили пустить машину в ОМОН, но он отказался и просто перегородил дорогу между ОМОНом и протестующими. Больше он ничего мне не рассказывал, — отметила собеседница.
Женщина сообщила, что, хоть описанные события происходили в ночь с 10 на 11 августа, ее сына задержали 13 августа.
— По поводу задержания у меня информации нет. Со мной связался следователь и сообщил, что сын задержан. Никакой другой информации у меня нет, официально ничего не сообщается. Адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении, тоже ничего не сказал, — говорит Ирина. — При этом в новостях на
Она добавила, что после того новостного выпуска и начала поиск очевидцев произошедшего в ту ночь в районе станции метро «Пушкинская».
Связаться с Ириной можно по телефону: +375 29 753-28-52.
Новостной выпуск. Что рассказал водитель?
На опубликованной записи видно, как к машине подходят люди, как от водителя требуют выйти из машины. Звучит предложение спустить колеса грузовика, затем слышен вопрос: «Кто умеет водить?»
В выпуске на «Беларусь 1» водитель грузовика рассказал, что с людьми, захватившими его машину, разговаривать было невозможно.
— Они озверели. Я не знаю, с ними невозможно было абсолютно разговаривать. Я даже не пытался, потому что видел таких людей, знаю, как, что. С ними никаких абсолютно контактов невозможно навести, когда они в таком состоянии. Если бы я хоть слово произнес им навстречу или пытался что-то выразить — просто-напросто замолотили бы, — говорит мужчина.
Он также добавил, что парень, угрожавший ему пистолетом, после того, как водитель вышел из кабины, крикнул ему: «Носом в землю! Мордой в землю!» Тогда водитель, по его словам, рванул оттуда. Что происходило за его спиной, мужчина не видел.
Что рассказал задержанный
Задержанный парень, который находится в статусе подозреваемого, рассказал, что к нему подошел человек, который мелькал на видео, или похожий на него.
— Давай, говорит, его [грузовик] — в толпу. Говорит: «Поставь мне его: я в толпу его запулю туда, в ОМОН». Звучало, что давай запустим его туда вот, по прямой, с разгону. Получалось так, что это больше как провокация, потому что когда звучит: «Тебе хочется — ты и едь» — он тут же как бы исчез, — рассказал молодой человек.
— Для чего вы стирали свои отпечатки пальцев? — прозвучал вопрос.
— Страшно. На всякий случай. И непонятно, что будет дальше. Была мысль, она пришла, наверное, спустя два часа, что с МАЗом я встрял основательно, — ответил парень.
Ранее в СК сообщали, что 28-летний житель Минской области признан подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 214 Уголовного кодекса), а также в участии в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также из сообщения Следственного комитета следует, что по данному делу задержан только один человек, личности других устанавливаются.
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Захват грузовика у «Пушкинской»: подозреваемый рассказал, что ему предлагали направить МАЗ в толпу (видео)
Как сообщалось, Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в ночь с 10 на 11...
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