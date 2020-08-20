Захват грузовика у «Пушкинской»: подозреваемый рассказал, что ему предлагали направить МАЗ в толпу (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщалось , Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в ночь с 10 на 11 августа. Один из эпизодов — захват грузовика в районе станции метро «Пушкинская». Задержан один из подозреваемых, однако его мама теперь сама разыскивает очевидцев тех событий.

Следственный комитет

По информации СК, вечером 10 августа водитель грузового автомобиля МАЗ выехал из троллейбусного парка к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса. В автомобиле находились три человека: водитель и еще двое работников парка. Подъезжая к перекрестку проспекта Пушкина с улицей Притыцкого, они увидели, что проезжая часть перекрыта клумбами и мусорными контейнерами, а также на ней находится много людей. Водитель, пытаясь объехать препятствие, продолжил движение, но был остановлен неизвестными.

— Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординированно, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения, — сообщили в Следственном комитете.

Мать просит откликнуться очевидцев

В редакцию обратилась наша читательница Ирина, которая утверждает, что ее сына обвиняют в вооруженном нападении на водителя МАЗа.

— Видео явно постановочное, снималось скрытой камерой. Правоохранители хотят представить мирных протестующих вооруженными бандитами, тем самым оправдать действия силовиков. Если кто-то был свидетелем ситуации, происходившей в 23:00 на пересечении Пушкина и Притыцкого, когда на проезжую часть был выгнан МАЗ «Техническая помощь», или кто-то снимал на телефон — пишите в «личку», пожалуйста, важна любая информация, — рассказала она.

Женщина подтвердила корреспонденту Onliner, что в ночь с 10 на 11 августа ее сын находился в районе пересечения проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.

— Он был там в числе мирно протестующих. В какой-то момент подбежали ребята из толпы с призывом перегнать МАЗ. Он отозвался на просьбу, — говорит Ирина.

Парень — дальнобойщик, знает, как управлять грузовиками. Но почему с таким предложением обратились именно к нему, мама не знает.

— Со слов сына, он не знает этих людей, почему они подошли к нему — я не знаю, — говорит она.

Вместе с тем, как говорит Ирина, люди предложили не только перегородить грузовиком проезжую часть.

— Ему предложили пустить машину в ОМОН, но он отказался и просто перегородил дорогу между ОМОНом и протестующими. Больше он ничего мне не рассказывал, — отметила собеседница.

Женщина сообщила, что, хоть описанные события происходили в ночь с 10 на 11 августа, ее сына задержали 13 августа.

— По поводу задержания у меня информации нет. Со мной связался следователь и сообщил, что сын задержан. Никакой другой информации у меня нет, официально ничего не сообщается. Адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении, тоже ничего не сказал, — говорит Ирина. — При этом в новостях на «Беларусь 1» показано и видео, и опрос задержанного.

Она добавила, что после того новостного выпуска и начала поиск очевидцев произошедшего в ту ночь в районе станции метро «Пушкинская».

Связаться с Ириной можно по телефону: +375 29 753-28-52.

Новостной выпуск. Что рассказал водитель?

На опубликованной записи видно, как к машине подходят люди, как от водителя требуют выйти из машины. Звучит предложение спустить колеса грузовика, затем слышен вопрос: «Кто умеет водить?»

В выпуске на «Беларусь 1» водитель грузовика рассказал, что с людьми, захватившими его машину, разговаривать было невозможно.

— Они озверели. Я не знаю, с ними невозможно было абсолютно разговаривать. Я даже не пытался, потому что видел таких людей, знаю, как, что. С ними никаких абсолютно контактов невозможно навести, когда они в таком состоянии. Если бы я хоть слово произнес им навстречу или пытался что-то выразить — просто-напросто замолотили бы, — говорит мужчина.

Он также добавил, что парень, угрожавший ему пистолетом, после того, как водитель вышел из кабины, крикнул ему: «Носом в землю! Мордой в землю!» Тогда водитель, по его словам, рванул оттуда. Что происходило за его спиной, мужчина не видел.

Что рассказал задержанный

Задержанный парень, который находится в статусе подозреваемого, рассказал, что к нему подошел человек, который мелькал на видео, или похожий на него.

— Давай, говорит, его [грузовик] — в толпу. Говорит: «Поставь мне его: я в толпу его запулю туда, в ОМОН». Звучало, что давай запустим его туда вот, по прямой, с разгону. Получалось так, что это больше как провокация, потому что когда звучит: «Тебе хочется — ты и едь» — он тут же как бы исчез, — рассказал молодой человек.

— Для чего вы стирали свои отпечатки пальцев? — прозвучал вопрос.

— Страшно. На всякий случай. И непонятно, что будет дальше. Была мысль, она пришла, наверное, спустя два часа, что с МАЗом я встрял основательно, — ответил парень.

Ранее в СК сообщали, что 28-летний житель Минской области признан подозреваемым в угоне грузового автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 214 Уголовного кодекса), а также в участии в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также из сообщения Следственного комитета следует, что по данному делу задержан только один человек, личности других устанавливаются.