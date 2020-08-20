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Брестское «Динамо» сыграет с «Сараево» в следующем раунде Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ФК «Динамо-Брест» сыграет с «Сараево» из Боснии и Герцеговины на домашней арене.
В 1-м раунде чемпионы Беларуси неожиданно легко — со счетом 6:3 —
Второй раунд квалификации, состоящий из одного матча, намечен на 25 и 26 августа.
В прошлом году «Сараево» по сумме двух матчей (1:2, 0:0) уступил БАТЭ в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
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Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов ФК «Динамо-Брест» сыграет с «Сараево» из Боснии и Герцеговины на домашней арене.
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