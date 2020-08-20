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Гендиректор МЭТЗ запретил митинги и забастовки приказом
Источник материала: Партизан
Гендиректор Минского электротехнического завода им. Козлова Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии,
В приказе поясняется, что участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой меры ответственности.
«Выдвижение политических требований при проведении собраний является политическим мероприятием, что не предусмотрено действующим трудовым законодательством», — поясняет Радевич.
Требуя исполнения коллективного договора, в котором есть пункт «не проводить на территории предприятия политических мероприятий», гендиректор приказал запретить забастовки, митинги, собрания.
Руководителям подразделений поручено обеспечить исполнение приказа, отделу кадров — ознакомить работников с приказом.
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Гендиректор Минского электротехнического завода им. Козлова Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии, сообщает...
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