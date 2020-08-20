Гендиректор МЭТЗ запретил митинги и забастовки приказом

В приказе поясняется, что участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой меры ответственности.





«Выдвижение политических требований при проведении собраний является политическим мероприятием, что не предусмотрено действующим трудовым законодательством», — поясняет Радевич.





Требуя исполнения коллективного договора, в котором есть пункт «не проводить на территории предприятия политических мероприятий», гендиректор приказал запретить забастовки, митинги, собрания.





Руководителям подразделений поручено обеспечить исполнение приказа, отделу кадров — ознакомить работников с приказом.















