ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гендиректор МЭТЗ запретил митинги и забастовки приказом

20.08.2020 11:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гендиректор Минского электротехнического завода им. Козлова Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии, сообщает источник OL.

В приказе поясняется, что участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой меры ответственности.

«Выдвижение политических требований при проведении собраний является политическим мероприятием, что не предусмотрено действующим трудовым законодательством», — поясняет Радевич.

Требуя исполнения коллективного договора, в котором есть пункт «не проводить на территории предприятия политических мероприятий», гендиректор приказал запретить забастовки, митинги, собрания.

Руководителям подразделений поручено обеспечить исполнение приказа, отделу кадров — ознакомить работников с приказом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор Минского электротехнического завода им. Козлова Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Захват грузовика у «Пушкинской»: подозреваемый рассказал, что ему предлагали направить МАЗ в толпу (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика