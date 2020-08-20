Количество спортсменов и работников отрасли, подписавшихся под письмом к власти, превысило 250 человек 

Уже более 250 белорусских спортсменов и тренеров, а также работников спортивной отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти.

Основные пункты письма: проведение новых президентских выборов в соответствии с международными стандартами, освобождение и реабилитация всех политических заключенных, наказание виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций, передает «Прессбол» .

Среди новых подписавшихся международный гроссмейстер Андрей Жигалко, экс-голкипер сборной Беларуси и футбольный эксперт Василий Хомутовский, 28-кратная чемпионка мира по карате Ольга Вилькина, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Светлана Куделич.