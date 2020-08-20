Работников заводов пугают увольнениями и «уголовкой» из-за забастовок. Поясняем, как на самом деле

Источник материала: Tut.by

Вице-премьеры направили в курируемые госорганизации письма с требованием предупредить работников о наказании за участие в забастовках. Буквально на следующий день работники начали получать от руководства памятки о том, чем чревато участие в нелегальной забастовке. Эти памятки читатели присылают в редакцию. FINANCE.TUT.BY поговорил с юристом о том, могут ли оштрафовать или уволить за участие в забастовке и обязаны ли работники подписывать документы о том, что они ознакомлены с возможными наказаниями.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Руководствоваться экономическими интересами, заботиться об имидже завода». Что руководство предприятий говорит работникам о забастовках

На предприятии «Полимир» работникам раздают информационные листовки, в которых подчеркивается, что забастовка — это временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей, полностью или частично, в целях разрешения трудового спора (ст. 388 ТК). При этом коллективный трудовой спор — это неурегулированные разногласия по поводу условий труда и быта работников, а также заключения, изменения, дополнения, исполнения, прекращения коллективных договоров. Руководство «Полимира» напоминает, что на время забастовки зарплата не сохраняется, а участники забастовки, признанной судом незаконной, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе за прогул.

Также в памятке сообщается, что «публичные призывы к захвату государственной власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, — наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет, те же действия, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет».



Фото прислано работником предприятия

На предприятие МЗКТ, где Александр Лукашенко встречался с работниками, пришло письмо из Государственного военно-промышленного комитета. В нем сказано довести до работников, что участие в забастовках или собраниях без соблюдения установленных законодательством процедур является нарушением трудовой дисциплины и законодательства о труде. За это могут быть применены меры ответственности, они должны «корреспондироваться с экономическими интересами подчиненной организации». Работникам предприятия дают подписаться под документом о том, что они ознакомлены с возможными мерами наказания: замечание, выговор, лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев, увольнение. Если работник будет препятствовать работе других работников, не участвующих в забастовке, или принуждает других к участию в забастовке, он может заплатить штраф.

— Некоторым отделам дают под роспись. Некоторым просто зачитывают. И в устной форме запрещают говорить про то, что рабочим могут помочь финансово при увольнении, — пишут работники МЗКТ.



Фото прислано работником предприятия

Работники Минского электротехнического завода имени Козлова прислали в редакцию фото приказа, выпущенного на предприятии за подписью генерального директора Александра Радевича. В нем руководство призывает каждого работника «руководствоваться в первую очередь экономическими интересами предприятия, заботиться об имидже завода».

— Препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования приводит к убыткам. Это ущерб, который можно оценить. Выдвижение политических требований при проведении собраний является политическим мероприятием, что не предусмотрено действующим законодательством, — говорится в документе.

Приказ запрещает работникам участвовать в митингах, забастовках, собраниях без соблюдения трудового законодательства на территории МЭТЗ. Обеспечить выполнение этого приказа должны руководители подразделений.



Фото прислано работником предприятия

О давлении со стороны руководства нам сообщают и работники других предприятий — например, МАЗа и БМЗ. С 29 августа намерен бастовать новополоцкий «Нафтан», если к тому времени не будут выполнены их требования. Они включают в себя отставку Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, освобождение всех политзаключенных и задержанных во время новых акций протеста, расследование всех случаев насилия со стороны правоохранительных органов, проведение новых честных выборов. По словам начальника отдела реализации нефтепродуктов Ольги Бритиковой, начальство в цехах просит заводчан не подписывать это обращение, оказывает на них давление и угрожает, что тем самым они подпишут себе непродление контракта.

Могут ли лишить премии или уволить за участие в забастовке

Если работника привлекают к дисциплинарной ответственности, законом предусмотрено четыре вида наказания: замечание, выговор, лишение премии или увольнение. Однако само по себе участие в забастовке не является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, подчеркивает юрист юридической фирмы Legaltax Павел Гапонов.

— К дисциплинарной ответственности работника можно привлечь в случае, если забастовка будет признана незаконной. Забастовка или решение о ее проведении могут быть признаны незаконными только по решению областного или Минского городского суда. До вынесения такого решения уволить работника за участие в забастовке нельзя, так как он реализует свое конституционное право на забастовку. По нашему мнению, нарушение процедурных моментов организации забастовки не влечет автоматического признания ее незаконной — все равно требуется решение суда, — комментирует Павел Гапонов.

Эксперт говорит, что судебная практика пока не дает однозначный ответ на вопрос о том, можно ли уволить человека за прогулы, если он участвовал в забастовке, которую суд после признал незаконной.

— По нашему мнению, наниматель вправе уволить работника за прогул, если на следующий день после признания забастовки незаконной работник не вышел на свое рабочее место и не находился на территории организации. Здесь важно следующее: если работник не был на своем рабочем месте, но не покидал территорию организации, это не является прогулом. Такого работника можно уволить, только если в его трудовом контракте четко закреплено его рабочее место. Если рабочее место за работником не закреплено, то уволить работника нельзя, но можно применить иное дисциплинарное взыскание за неисполнение (ненадлежащее исполнение) работником трудовых обязанностей, — объясняет Павел Гапонов.

Еще одно основание для привлечения работников к дисциплинарной ответственности в такой ситуации — это создание препятствий для тех, кто в забастовке не участвует. Это может быть, например, недопуск к рабочему месту, невыдача необходимых для работы материалов или оборудования.

— Мы считаем, что такому работнику можно объявить замечание или выговор, лишить премий, но уволить его можно, если он уже ранее привлекался к дисциплинарной ответственности за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Если до этого работник не привлекался к дисциплинарной ответственности, то уволить его по такому основанию нельзя, — говорит Павел Гапонов.

Эксперт подчеркивает, что агитация за участие в забастовке, которая не препятствует выполнению трудовых обязанностей, нарушением не является.

Могут ли оштрафовать или привлечь к уголовной ответственности за забастовку

По словам Павла Гапонова, оштрафовать за участие в забастовке не могут, если работник не создавал препятствий для работы тем, кто в забастовке не участвует. При этом принимать решение будет не наниматель, а Департамент государственной инспекции труда Минтруда.

— Данный орган будет решать: имеется ли состав административного правонарушения, виновен ли работник, соблюдены ли все необходимые сроки и т.д. За такое правонарушение работнику придется выплатить штраф в размере от 540 до 1350 белорусских рублей. Если работник не согласен с постановлением о наложении административного взыскания, то он может обжаловать его в суде, — комментирует юрист.

Привлечь к уголовной ответственности за участие в забастовке также не могут, даже если она была незаконной.

— Ответственность может наступить за принуждение к забастовке с помощью насилия или угрозы его применения, равно как и к отказу от участия в ней. Обращаем внимание, применение насилия, как физического, так и психологического, запрещается как для принуждения к участию в забастовке, так и к отказу от участия в ней, — говорит Павел Гапонов. — То есть если работник избивал или калечил другого работника с целью заставить его участвовать или не участвовать в забастовке или угрожал причинить вред, к примеру, родственникам работника, то такие действия могут повлечь возбуждение уголовного дела в отношении работника.

В такой ситуации работнику могут грозить штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Обязаны ли работники подписывать бумаги о том, что они осведомлены о наказаниях за забастовки

Павел Гапонов говорит, что наниматель не может заставить работников подписывать такие документы. Кроме того, подписание информационных бюллетеней или уведомлений о возможных последствиях участия в забастовках «не приведут к каким-либо последствиям для работника».

— Трудовое законодательство устанавливает конкретный перечень действий для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Уведомления, информационные бюллетени и иные похожие документы не являются основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Они также не являются согласием работника на совершение или несовершение каких-либо действий. Ответственность наступает вне зависимости от подписания, — комментирует Павел Гапонов.

Если вместо информационного уведомления работнику предлагают ознакомиться с каким-либо приказом, то сам факт ознакомления с этим приказом не мешает быть с ним несогласным и обжаловать его.

— Подпись под приказом — это только подтверждение ознакомления с ним. Таким образом, вы можете как отказаться от подписания информационного письма, так и подписать его — юридических последствий это не несет, — подытоживает эксперт.

Сколько можно отсутствовать на рабочем месте, чтобы это не считалось прогулом

Работники МАЗа рассказали, что им запрещают отсутствовать на рабочем месте больше 20 минут. Павел Гапонов подчеркивает, что, согласно трудовому законодательству, прогулом считается отсутствие на рабочем месте более трех часов суммарно за день или подряд.

— Соответственно, к дисциплинарной ответственности можно привлечь только в этом случае. Наниматель не вправе самостоятельно сократить этот срок, — говорит юрист. — В каждой организации имеется свой режим рабочего времени, который определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности). Если наниматель его изменил, то он обязан уведомить работника об этом за месяц. Только в случаях производственной необходимости, которую достаточно сложно обосновать, наниматель вправе предупредить работника за день.

Для работников бастующих предприятий собрали больше миллиона долларов. Кто первым получит помощь

По мнению председателя ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» Александра Ярошука, «законодательством сделано все, чтобы законная забастовка не состоялась».

— Трудящимся, которые бросили вызов государству, потребовали отставки Лукашенко, объявили бессрочную политическую забастовку, вышли из цехов, следует идти до победного конца. И люди должны это понимать. И совершенно незачем смотреть на законодательство, соблюдать процедуру проведения забастовки. Потому что власть своими фальсификациями и брутальными расправами над участниками мирных акций протеста перечеркнула законодательство, поставила крест на Конституции, — считает Александр Ярошук.

По мнению старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского, «одного человека уволить легко, даже ключевого сотрудника, но уволить 70% сотрудников и найти новых на их место невозможно». При этом эксперт уверен, что от итога забастовки могут зависеть и экономические результаты в будущем.

— Как только требования людей будут выполнены, они могут сразу же приступить к труду. Если забастовка добилась своих требований, возможен даже какой-то положительный эффект, потому что работники чувствуют душевный подъем, сплоченность коллектива, — говорит Лев Львовский. — Но в случае неудачи забастовки начинается депрессия, которая может стать серьезным фактором падения экономики, особенно если это депрессия в национальном масштабе. Недостаточно переломить протест и загнать всех обратно на завод. В таком случае мы получим реальную массовую депрессию, которая будет иметь все экономические последствия: люди будут работать из-под палки, чувствовать себя обиженными и униженными, их производительность труда и заинтересованность в работе может ощутимо уменьшиться. Поэтому с точки зрения экономики подавление забастовки не вернет все на круги своя.