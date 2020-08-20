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Уволен главный редактор газеты «Звязда» Павел Сухоруков
Источник материала: Навiны
Павел Сухоруков, главный редактор газеты «Звязда» и Издательского дома «Звязда», уволен со своей должности. На его место назначен Александр Карлюкевич, экс-министр информации.
Сегодня, 20 августа, министр информации Игорь Луцкий представил Карлюкевича коллективу, передает
«Мы призываем уважать журналистов, работающих на месте событий и выполняющих свой профессиональный долг. Призываем не применять силу в отношении тех, кто выражает свое мнение, и не проявлять агрессию, неважно, на какой стороне вы находитесь. Призываем всех уважать закон, но прежде всего — человеческое достоинство. Насилие может породить только насилие», —
18 августа коллектив «Звязды» объявил, что начинает с 20 августа забастовку. Журналисты требовали остановить цензуру и остановить преследование и давление на журналистов.
19 августа стало известно, что забастовки в издательском доме «Звязда» не будет. Организаторы
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Павел Сухоруков, главный редактор газеты «Звязда» и Издательского дома «Звязда», уволен со своей должности. На его место назначен Александр Карлюкевич,...
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