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Появились первые независимые подсчёты результатов выборов – и они не похожи на данные ЦИК
Источник материала: KYKY>
Параллельно с ЦИК на этих выборах работала онлайн-платформа «Голос» – альтернативная площадка, которая считала голоса беларусов. Вместе с инициативой «Честные люди» она
Платформа «Голос» начала свою работу в конце июля. К 9 августа там зарегистрировалось 1 065 510 избирателей – они все реальны и свое существование
Вот как распределились их голоса в голосовании непосредственно на платформе:
После выборов команда «Голоса» вместе с «Честными людьми» обрабатывали и официальные протоколы УИК, фото которых попали к ним в руки. За неделю после выборов они успели отсмотреть 989 (всего их по стране – 5767) и сделали первые выводы.
Ситуация интересная: в этих 989 протоколах за Тихановскую проголосовали 393 193 избирателей. Но всего, по официальной версии ЦИК, за нее отдали свои голоса 588 622 беларусов. Получается, 2/3 голосов Светланы Тихановской, по версии ЦИК, пришлось на первые 989 избирательных участков (что меньше 1/5 части участков по стране). Как такое возможно?
Никак. Если верить подсчетам команды Ермошиной, 66,8% от общего числа голосов, отданных за Тихановскую, приходится на эти 989 избирательных участков.
А что с голосами за Лукашенко?
Тоже все не так просто. Ермошина и компания заявили, что за «президента» проголосовало 80,1% избирателей. Вместе с тем, согласно протоколам УИК с тех же 989 участков, кандидат Лукашенко набрал не более 62,5% голосов – то есть меньше, чем говорит Ермошина. Эксперты из «Голоса» поясняют: «Но важно понимать, что даже показатель в 62,5% не может считаться достоверным при наличии фальсификаций на названных участках».
Эксперты не голословны: со дня выборов избиратели слали им фото своих бюллетеней, указывая номер участка для голосования. Обработав их, в «Голосе» нашли фальсификации минимум на 298 участках из 989. Поэтому эксперты уже сделали главный вывод: «Результат Лукашенко в 80,1% становится статистически
Если подводить итог, уже сейчас можно сказать:
Эксперты «Голоса» вместе с «Честными людьми» продолжают обрабатывать официальные протоколы и отсматривать фото бюллетеней, которые им присылают. Данные, которые вы только что увидели, это пока промежуточные результаты. Сегодня же ближе к вечеру команда пообещала опубликовать итоговые цифры – мы сразу с вами ими поделимся.
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Параллельно с ЦИК на этих выборах работала онлайн-платформа «Голос» – альтернативная площадка, которая считала голоса беларусов. Вместе с инициативой «Честные...
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