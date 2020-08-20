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Появились первые независимые подсчёты результатов выборов – и они не похожи на данные ЦИК

20.08.2020 12:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Параллельно с ЦИК на этих выборах работала онлайн-платформа «Голос» – альтернативная площадка, которая считала голоса беларусов. Вместе с инициативой «Честные люди» она опубликовала промежуточные итоги. Спойлер: Лукашенко абсолютно точно не мог набрать 80%, как уверяет Ермошина. 

Платформа «Голос» начала свою работу в конце июля. К 9 августа там зарегистрировалось 1 065 510 избирателей – они все реальны и свое существование 
подтвердили номером телефона. 

Вот как распределились их голоса в голосовании непосредственно на платформе: 

  • Светлана Тихановская – 1 016 975 (95,44%);
  • Александр Лукашенко – 10 672 (1%);
  • Анна Канопацкая –  2 715 (0,25%);
  • Андрей Дмитриев – 7 045 (0,66%);
  • Сергей Черечень – 3 774 (0,35%);
  • Против всех – 19 399 (1,82%);
  • Не пойду на выборы – 3 135 (0,29%);
  • Испорчу бюллетень (1 795 0,17%).

После выборов команда «Голоса» вместе с «Честными людьми» обрабатывали и официальные протоколы УИК, фото которых попали к ним в руки. За неделю после выборов они успели отсмотреть 989 (всего их по стране – 5767) и сделали первые выводы. 

Ситуация интересная: в этих 989 протоколах за Тихановскую проголосовали 393 193 избирателей. Но всего, по официальной версии ЦИК, за нее отдали свои голоса 588 622 беларусов. Получается, 2/3 голосов Светланы Тихановской, по версии ЦИК, пришлось на первые 989 избирательных участков (что меньше 1/5 части участков по стране). Как такое возможно? 

Никак. Если верить подсчетам команды Ермошиной, 66,8% от общего числа голосов, отданных за Тихановскую, приходится на эти 989 избирательных участков. 
И на оставшихся 4778 участках за Тихановскую проголосвали только 195 429 человек – то есть в среднем, по 41 человеку. Эксперты «Голоса» уверяют: «Это абсолютно нереалистично, так как на уже обработанных участках за Светлану голосовало в среднем по 398 человек». 

А что с голосами за Лукашенко? 

Тоже все не так просто. Ермошина и компания заявили, что за «президента» проголосовало 80,1% избирателей. Вместе с тем, согласно протоколам УИК с тех же 989 участков, кандидат Лукашенко набрал не более 62,5% голосов – то есть меньше, чем говорит Ермошина. Эксперты из «Голоса» поясняют: «Но важно понимать, что даже показатель в 62,5% не может считаться достоверным при наличии фальсификаций на названных участках». 

Эксперты не голословны: со дня выборов избиратели слали им фото своих бюллетеней, указывая номер участка для голосования. Обработав их, в «Голосе» нашли фальсификации минимум на 298 участках из 989. Поэтому эксперты уже сделали главный вывод: «Результат Лукашенко в 80,1% становится статистически
и логически невозможным». 

Если подводить итог, уже сейчас можно сказать: 

  • Официальные данные из участковых протоколов расходятся с данными, озвученными ЦИК.
  • Тихановская набрала больше голосов, чей ей приписал ЦИК.
  • Лукашенко не мог выиграть с результатом 80,1%.
  • Фальсификации на участках точно были. 

Эксперты «Голоса» вместе с «Честными людьми» продолжают обрабатывать официальные протоколы и отсматривать фото бюллетеней, которые им присылают. Данные, которые вы только что увидели, это пока промежуточные результаты. Сегодня же ближе к вечеру команда пообещала опубликовать итоговые цифры – мы сразу с вами ими поделимся.

Важно: на сайте платформы можно найти участок, где голосовали лично вы, и проверить, какие там объявили результаты. 

 
 
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Параллельно с ЦИК на этих выборах работала онлайн-платформа «Голос» – альтернативная площадка, которая считала голоса беларусов. Вместе с инициативой «Честные...
 
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