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Егор Семенов: «Теперь я убежден, что лучше белоруса может быть только гордый и свободный белорус»

20.08.2020 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник «Слуцка» Егор Семенов поделился мнением о событиях в Беларуси.

«Не питаю иллюзий, что многих интересует моя позиция, но остаться в стороне не могу. В первую очередь, как любой адекватный человек, я против насилия! И тут нет ничего особенного. Любой, кто не против [насилия], должен либо уже отбывать наказание, либо в скором времени понести его!

Но еще хочу отметить, что этот «сорокатысячный» марш [протеста] заставил гордиться моей Родиной и моими земляками! Теперь я убежден, что лучше Белоруса может быть только гордый и свободный Белорус!

P.S. Всем Мира и добра, боюсь писать Мы, поэтому – Вы невероятные!» – написал Семенов.

Про "сорокатысячный митинг", правда, непонятно. Если про минский марш - то там было более 200 тысяч человек. Если про слуцкий -- тогда да, респект городу Слуцку. 
 
 
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Полузащитник «Слуцка» Егор Семенов поделился мнением о событиях в Беларуси.
 
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