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СК расследует уголовное дело о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел

20.08.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сообщение на сайте Следственного комитета: «В некоторых Telegram-каналах и интернет-ресурсах появилась информация о безвестном исчезновении мужчины, где в тексте акцентировалось внимание людей на то, что он мог стать „заложником“ сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем установлено, что родственникам и коллегам по работе изначально было известно, где находится мужчина».

В продолжении релиза говорится: «По данным следствия, вечером 9 августа текущего года 25-летний мужчина, являясь участником несанкционированных массовых мероприятий, находясь на площади Свободы в Полоцке, распылял слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции, которые находились в форменном обмундировании и исполняли служебные обязанности. При задержании мужчина оказывал сопротивление сотрудникам милиции, продолжив распылять газ в их сторону».

В ходе досмотра, проведенного после задержания, у мужчины при себе обнаружены и изъяты газовый баллончик, перочинный нож, фонарик-электрошокер, говорят следователи.





«Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемый допрошен, и с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи допросили потерпевших и свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы, по месту жительства обвиняемого проведен обыск. Расследование уголовного дела продолжается», — заканчивается сообщение.

 
 
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Сообщение на сайте Следственного комитета: «В некоторых Telegram-каналах и интернет-ресурсах появилась информация о безвестном исчезновении мужчины, где в тексте...
 
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