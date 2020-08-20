ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо

20.08.2020 12:31 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются, сообщил начальник управления регулирования ядерной безопасности «Госатомнадзора» Виген Марухян, пишет БЕЛТА.

 На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день, — отметил Виген Марухян. — Вторая фаза [физического пуска] планируется по мере того, как эксплуатирующая организация — Белорусская АЭС — пришлет нам уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям.

Представитель «Госатомнадзора» пояснил, что первая фаза физпуска — это загрузка ядерного топлива, вторая — «холодные» испытания, то есть при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания, третья фаза — «горячие» испытания с поднятием температуры выше 130 градусов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются, сообщил начальник управления регулирования ядерной...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Лукашенко думает, что заставит нас работать". Работники МАЗа - про забастовку, страхи и надежду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика