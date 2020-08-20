На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо

Источник материала: Onliner

На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются, сообщил начальник управления регулирования ядерной безопасности «Госатомнадзора» Виген Марухян, пишет БЕЛТА.

— На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день, — отметил Виген Марухян. — Вторая фаза [физического пуска] планируется по мере того, как эксплуатирующая организация — Белорусская АЭС — пришлет нам уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям.

Представитель «Госатомнадзора» пояснил, что первая фаза физпуска — это загрузка ядерного топлива, вторая — «холодные» испытания, то есть при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания, третья фаза — «горячие» испытания с поднятием температуры выше 130 градусов.