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Премьер-министр Литвы о Тихановской: Я встретился с национальным лидером Беларуси

20.08.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг утром встретился с кандидатом на выборах президента Беларуси Светланой Тихановской.



Эту информацию Delfi подтвердил пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас. Он сказал Delfi, что Тихановская обратилась в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) и представила отрицательный результат теста на COVID-19, поэтому получила разрешение покинуть место изоляции. 

О встрече премьер сообщил в фейсбуке. Он рассказал, что обсудил с Тихановской все, что ей удалось пережить. "Я встретился с национальным лидером Беларуси Светланой Тихановской. Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также – о повседневных заботах и потребностях, с которыми она сталкивается в Литве, вопрос ее личной безопасности и безопасности ее семьи", – писал Сквернялис. 

"Наша страна всегда поддерживала белорусский народ в его стремлении к свободе и демократии. Мы видим пробуждение народа, поддерживаем его. Дорога к свободному обществу не будет простой, она потребует большой выдержки. Я верю, что белорусов ее достаточно", – выразил надежду премьер Литвы. 

"Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и сделает все, чтобы осуществить стремление к свободным и честным выборам в Беларуси, и чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе", – сказал Сквернялис. 

Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. 

На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.
 
 
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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг утром встретился с кандидатом на выборах президента Беларуси Светланой Тихановской.
 
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