Премьер-министр Литвы встретился со Светланой Тихановской

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утром 20 августа встретился с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-секретаря премьера Томаса Бержинскаса.





По словам Бержинскаса, Тихановская обратилась в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы и представила отрицательный результат теста на COVID-19, поэтому получила разрешение покинуть место изоляции.

Сам Сквернялис сообщил о встрече с Тихановской в «Фейсбуке». Он рассказал, что обсудил с кандидатом в президенты все, что ей удалось пережить.

«Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также о повседневных заботах и потребностях, с которыми она сталкивается в Литве, вопрос ее личной безопасности и безопасности ее семьи», — написал глава литовского правительства.

Он отметил, что Литва всегда поддерживала белорусский народ в его стремлении к свободе и демократии. «Мы видим пробуждение народа, поддерживаем его. Дорога к свободному обществу не будет простой, она потребует большой выдержки. Я верю, что у белорусов ее достаточно», — сказал Сквернялис.

«Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и сделает все, чтобы осуществить стремление к свободным и честным выборам в Беларуси, и чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе», — пообещал чиновник.

19 августа Светлана Тихановская записала обращение к Европейскому cовету, в котором призвала европейских лидеров не признавать итоги прошедших в Беларуси президентских выборов. В этот же день у нее состоялся разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также прошли встречи с представителями канцелярии премьер-министра Польши, с генеральным секретарем Христианско-демократической партии Германии Паулем Цимиаком, с французским политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, а также с советником президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэлем Бонном.

По информации пресс-секретаря Анны Красулиной, 21 августа в Вильнюсе пройдет пресс-конференция Тихановской.