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Прокуратура передала в суд дело о смертельном ДТП под Любанью, в котором погиб несовершеннолетний

20.08.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минской области направила в суд Любанского района уголовное дело по обвинению 21-летнего местного жителя в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть одного человека и причинение другому тяжких телесных повреждений, сообщается на сайте ведомства.


Фото: МВД

Напомним, авария произошла в ночь на 28 апреля 2020 года вблизи деревни Паличин. Согласно материалам дела, 21-летний парень распивал спиртные напитки в компании знакомых. На утро он сел за руль Citroen и поехал с ними кататься. Двигаясь со скоростью 85,8 км/ч по трассе Любань — Калиновка — Приклинец, молодой человек стал засыпать, в результате чего не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в дерево и опрокинулся в мелиоративный канал.

В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых умер в реанимационном отделении больницы. Еще один пассажир получил тяжкие телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображении лица.


Фото: МВД

Следователи выяснили, что транспортное средство было технически неисправным: на передней и задней осях шины имели различный рисунок протектора.

После изучения материалов дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Примененную ранее к водителю меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

 
 
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В аварии также тяжкие телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображении лица, получил еще один пассажир.
 
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