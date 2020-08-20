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Прокуратура передала в суд дело о смертельном ДТП под Любанью, в котором погиб несовершеннолетний
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Минской области направила в суд Любанского района уголовное дело по обвинению 21-летнего местного жителя в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть одного человека и причинение другому тяжких телесных повреждений,
Напомним, авария
В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых умер в реанимационном отделении больницы. Еще один пассажир получил тяжкие телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображении лица.
Следователи выяснили, что транспортное средство было технически неисправным: на передней и задней осях шины имели различный рисунок протектора.
После изучения материалов дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Примененную ранее к водителю меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
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В аварии также тяжкие телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображении лица, получил еще один пассажир.
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