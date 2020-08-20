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Макей подтвердил, что Беларуси нужны перемены, но зачем-то пригрозил, что готов перегрызть горло

20.08.2020 13:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Глава МИД Владимир Макей выступил с открытым обращением к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси. 

Сразу же хотим напомнить, что в знак протеста два дипломата по своей инициативе покинули службу: посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня и глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило. 

О чем заявил Макей 

Во-первых, он пожаловался, что ему и его семье угрожают. Во-вторых, он подтвердил, что стране действительно нужны перемены. Ну а в третьих было «но»: но нельзя развалить государство, пока страна переживает самый сложный этап в своей новейшей истории. А теперь к цитатам: 

«Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается. Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия». 

За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. 

Единицы, наверное, спасуют. Но в целом «спасибо» запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас – тех, кто действительно хотел бы добра Родине». 

«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней». 

«Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не «красный» или «белый».

«Я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!»

 
 
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Глава МИД Владимир Макей выступил с открытым обращением к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси.  Сразу же хотим напомнить, что в знак протеста два...
 
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