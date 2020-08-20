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Макей подтвердил, что Беларуси нужны перемены, но зачем-то пригрозил, что готов перегрызть горло
Источник материала: KYKY>
Глава МИД Владимир Макей
Сразу же хотим напомнить, что в знак протеста два дипломата по своей инициативе
О чем заявил Макей
Во-первых, он пожаловался, что ему и его семье угрожают. Во-вторых, он подтвердил, что стране действительно нужны перемены. Ну а в третьих было «но»: но нельзя развалить государство, пока страна переживает самый сложный этап в своей новейшей истории. А теперь к цитатам:
«Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается. Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия».
Единицы, наверное, спасуют. Но в целом «спасибо» запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас – тех, кто действительно хотел бы добра Родине».
«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней».
«Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не «красный» или «белый».
«Я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!»
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Глава МИД Владимир Макей выступил с открытым обращением к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси. Сразу же хотим напомнить, что в знак протеста два...
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