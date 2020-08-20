Почему трясутся руки: причины и виды тремора

Источник материала: Tut.by

Тремор может возникнуть в пожилом возрасте, а может нагрянуть в молодости. « Здоровье Mail.ru » выясняет, что это за явление и почему у людей дрожат руки.



Фото: Ave Calvar, unsplash.com

Тремор (дрожание) — это неконтролируемые человеком, насильственные ритмичные колебательные движения рук, ног, головы или всего тела. Существуют различные виды тремора.

Виды тремора

1. Эссенциальный тремор: этот вид тремора возникает без видимых причин или передается по наследству и проявляется уже во взрослом возрасте у 2% людей во всем мире. При этом, как правило, двустороннем, треморе дрожат руки, голова (по типу «да-да» или «нет-нет»), нижняя челюсть и даже голос. Этот тремор усиливается при движении конечностей или удержании позы.

2. Паркинсонический тремор: дрожание рук усиливается в покое и ослабевает при движении, но стоит отвлечься или присесть, и он появляется вновь. Несмотря на название, проявляется не только при болезни Паркинсона, но также, к примеру, при мультисистемной атрофии. Этот вид тремора, как правило, односторонний, часто проявляется в руках, подбородке, губах — и очень редко вовлекает голову.

3. Мозжечковый тремор, как следует из названия, возникает при нарушении работы мозжечка, например, из-за опухоли, травмы или рассеянного склероза. Тремор может быть одно- и двусторонним, появляться и усиливаться по мере приближения пальцев рук к цели (интенционный тремор) или возникать при удержании вытянутых вперед рук (постуральный тремор). При этом расстройстве, помимо дрожания, нарушена координация и повышен тонус мышц.

4. Рубральный (мезенцефальный, или тремор Холмса): возникает при поражении среднего мозга, реже — таламуса. Его называют «тремором треморов». Дрожание умеренно в покое, увеличивается при движении и достигает максимума при приближении к цели.

5. Дистонический тремор — наблюдается у больных с мышечной дистонией, для которой характерны насильственные движения отдельных частей тела с формированием патологических поз, на фоне которых и возникает данный вид тремора.

6. Невропатический тремор возникает при различных видах полиневропатий (диабетической, уремической, порфирийной и др.).

7. Психогенный тремор — возникает у пациентов с истерией и имеет изменчивые характеристики, усиливается при привлечении внимания и ослабляется при отвлечении, например, на другую руку. От психогенного тремора следует отличать усиленный физиологический тремор.

8. Физиологический тремор — такое дрожание появляется из-за повышенной тревожности, стресса, утомления, переохлаждения, а также может развиться на фоне злоупотребления курением, алкоголем или просто из-за кофе и крепкого чая.

У совершенно здоровых людей могут дрожать руки из-за сильных нагрузок или из-за волнения перед ответственным выступлением или экзаменом. При этом могут дрожать не только руки, но и голос, и вообще все тело.

Кроме того, усиленный физиологический тремор может возникнуть на фоне алкогольной абстиненции, при тиреотоксикозе, феохромоцитоме, гипокалиемии, гипогликемии, различных отравлениях и под действием лекарственных препаратов.

Важное отличие физиологического тремора от патологического — при отсутствии неблагоприятного фактора дрожь проходит сама собой в течение непродолжительного времени.

Что делать, если трясутся руки?

Дрожание рук часто оказывается не первопричиной, а важным симптомом какого-то заболевания. Если провоцирующий фактор отсутствует, а тремор не проходит, необходимо выяснить его природу и убедиться, что у вас не развивается серьезное заболевание. В первую очередь идти нужно к терапевту. Собрав анамнез, врач направит вас на дополнительные исследования и консультации специалистов.