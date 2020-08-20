В Солигорске открылся новый автоцентр Lada

Источник материала: Onliner

Сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada. Таким образом импортер продолжает развитие дилерской сети российского бренда. Это 10-й автоцентр Lada в РБ, построенный в соответствии с последними корпоративными стандартами АвтоВАЗа, говорится в пресс-релизе.





Автоцентр расположился на улице Железнодорожной. Как и положено, здесь будут не только продавать «Лады», но и обслуживать. В шоуруме расположили актуальный модельный ряд. Обещают даже лимитированные серии. Фирменное СТО рассчитано на 7 постов. Есть автомойка, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания.





Клиенты нового автоцентра получат доступ к тем же программам поддержки покупателей, что действуют в других регионах, включая Минск. Дилерский центр будет принимать подержанные машины по системе trade-in.



