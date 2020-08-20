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В Солигорске открылся новый автоцентр Lada

20.08.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada. Таким образом импортер продолжает развитие дилерской сети российского бренда. Это 10-й автоцентр Lada в РБ, построенный в соответствии с последними корпоративными стандартами АвтоВАЗа, говорится в пресс-релизе. 

В Солигорске открылся новый автоцентр Lada

Автоцентр расположился на улице Железнодорожной. Как и положено, здесь будут не только продавать «Лады», но и обслуживать. В шоуруме расположили актуальный модельный ряд. Обещают даже лимитированные серии. Фирменное СТО рассчитано на 7 постов. Есть автомойка, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания.

В Солигорске открылся новый автоцентр Lada

Клиенты нового автоцентра получат доступ к тем же программам поддержки покупателей, что действуют в других регионах, включая Минск. Дилерский центр будет принимать подержанные машины по системе trade-in.

В Солигорске открылся новый автоцентр Lada
LADA Vesta I SW, 2018 г.в., 33 000 км
черный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
21 485 р.
8700$ / 7287€
LADA Vesta I, 2018 г.в., 97 055 км
черный, универсал, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
20 003 р.
8100$ / 6784€
LADA Granta I Sport, 2014 г.в., 42 300 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
12 594 р.
5100$ / 4271€
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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada. Таким образом импортер продолжает развитие дилерской сети российского бренда. Это 10-й автоцентр Lada в...
 
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