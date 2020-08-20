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В Солигорске открылся новый автоцентр Lada
Источник материала: Onliner
Сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada. Таким образом импортер продолжает развитие дилерской сети российского бренда. Это 10-й автоцентр Lada в РБ, построенный в соответствии с последними корпоративными стандартами АвтоВАЗа, говорится в пресс-релизе.
Автоцентр расположился на улице Железнодорожной. Как и положено, здесь будут не только продавать «Лады», но и обслуживать. В шоуруме расположили актуальный модельный ряд. Обещают даже лимитированные серии. Фирменное СТО рассчитано на 7 постов. Есть автомойка, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания.
Клиенты нового автоцентра получат доступ к тем же программам поддержки покупателей, что действуют в других регионах, включая Минск. Дилерский центр будет принимать подержанные машины по системе trade-in.
черный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
черный, универсал, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada. Таким образом импортер продолжает развитие дилерской сети российского бренда. Это 10-й автоцентр Lada в...
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