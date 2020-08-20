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На акции протеста пассажир автомобиля обратился к силовикам. В ответ машину обстреляли

20.08.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Он просто вышел из строя и выстрелил в нашу машину», — делится воспоминаниями с AUTO.TUT.BY минчанин Ярослав. Машину, в которой он сидел на пассажирском сиденье, 10 августа силовик обстрелял резиновыми пулями. В автомобиле выбито боковое стекло, поврежден кузов.


Вечером 10 августа Ярослав и его приятель, таксист Артем, ехали в районе станции метро «Спортивная». В это время на проезжей части улицы Притыцкого стояли силовики со щитами. Ярослав с пассажирского места обратился к парням в оцеплении, ответом был выстрел в машину одного из силовиков, который вышел из шеренги.

— Одна резиновая пуля пробила стекло, залетела в салон и стукнулась в потолок. Мелкие осколки разбитого стекла попали мне на лицо и поцарапали, но не сильно, — продолжает Ярослав.

После парни обнаружили, что резиновыми пулями также поврежден кузов автомобиля. Одну из пуль они нашли в салоне машины.

— Как только мы остановились в безопасном месте, я позвонил 102 и рассказал о случившемся, мне сказали что передадут информацию и со мной свяжутся. Но до сих пор так никто и не перезвонил, — сообщил водитель авто Артем.

По словам Артема, хозяин автомобиля-такси, на котором работает парень, звонил в страховую компанию, там ему ответили, что случай скорее всего не признают страховым, несмотря на то, что машина застрахована по КАСКО.

— Вчера уже заказали стекло, в пятницу его обещают доставить. Будем обращаться в компании солидарности по замене стекла и ремонту двери за свой счет, — сказал водитель.

Автомобилист прикинул, что причиненный ущерб составил около 100 долларов: 35 долларов за стекло (но парень надеется, что его заменят бесплатно), ремонт двери — около 50 долларов, переклейка элементов рекламы 50 рублей, уборка салона 10 рублей.

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Теги: Витебск
 
 
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Резиновыми пулями также поврежден кузов автомобиля. Одну из пуль они нашли в салоне машины.
 
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