Перестал выходить на связь член стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич

«Член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Куделевич Дмитрий с 11 часов 17 минут перестал выходить на связь. Предположительно Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами», — сообщил стачком в своем телеграм-канале.

«Он говорил по телефону с членом нашего стачкома, потом связь оборвалась. Пока мы не знаем, что с ним. Он успел сказать, что к нему подошли двое неизвестных, потребовали выйти из машины», — рассказал БелаПАН пресс-атташе стачкома Глеб Сандрос.

Он подтвердил намерение стачкома начать голодовку, если власти продолжат давление на бастующих.

19 августа на митинге в центре Солигорска (Минская область) представители стачкома «Беларуськалия» заявили о готовности начать голодовку, если на бастующих шахтеров будет оказываться давление: угрозы, увольнения, силовое воздействие. В стачкоме подчеркнули, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

На митинге был обнародован список требований стачкома:

— признать результаты выборов президента недействительными;

— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов;

— освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными;

— не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказания в отношении лиц, участвующих в забастовке;

— сохранить действие настоящего коллективного договора ОАО «Беларуськалий» на время забастовки и до истечения срока его действия;

— отменить контрактную форму найма с сохранением дохода работников, где тарифная часть составляет не менее 80% дохода работника.

Стачком потребовал от руководства «Беларуськалия» опубликовать перечисленные требования в СМИ и «иных ресурсах, обеспечивающих массовое ознакомление общественности и государственных органов».

Сейчас часть обогатительных фабрик на «Беларуськалии» не работает. Рабочие договорились ежедневно собираться в 9:00 и 16:00 для обсуждения текущей ситуации.

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового производства калийных удобрений. Продукция предприятия экспортируется более чем в 120 стран. 100% акций «Беларуськалия» принадлежат Республике Беларусь. По последним официальным данным, на предприятии работает более 16 тысяч человек.