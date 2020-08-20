ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перестал выходить на связь член стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич

20.08.2020 13:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Куделевич Дмитрий с 11 часов 17 минут перестал выходить на связь. Предположительно Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами», — сообщил стачком в своем телеграм-канале.

«Он говорил по телефону с членом нашего стачкома, потом связь оборвалась. Пока мы не знаем, что с ним. Он успел сказать, что к нему подошли двое неизвестных, потребовали выйти из машины», — рассказал БелаПАН пресс-атташе стачкома Глеб Сандрос.

Он подтвердил намерение стачкома начать голодовку, если власти продолжат давление на бастующих.

19 августа на митинге в центре Солигорска (Минская область) представители стачкома «Беларуськалия» заявили о готовности начать голодовку, если на бастующих шахтеров будет оказываться давление: угрозы, увольнения, силовое воздействие. В стачкоме подчеркнули, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

На митинге был обнародован список требований стачкома:

— признать результаты выборов президента недействительными;

— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов;

— освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными;

— не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказания в отношении лиц, участвующих в забастовке;

— сохранить действие настоящего коллективного договора ОАО «Беларуськалий» на время забастовки и до истечения срока его действия;

— отменить контрактную форму найма с сохранением дохода работников, где тарифная часть составляет не менее 80% дохода работника.

Стачком потребовал от руководства «Беларуськалия» опубликовать перечисленные требования в СМИ и «иных ресурсах, обеспечивающих массовое ознакомление общественности и государственных органов».

Сейчас часть обогатительных фабрик на «Беларуськалии» не работает. Рабочие договорились ежедневно собираться в 9:00 и 16:00 для обсуждения текущей ситуации.

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового производства калийных удобрений. Продукция предприятия экспортируется более чем в 120 стран. 100% акций «Беларуськалия» принадлежат Республике Беларусь. По последним официальным данным, на предприятии работает более 16 тысяч человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Член стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Куделевич Дмитрий с 11 часов 17 минут перестал выходить на связь. Предположительно Дмитрий был задержан в своем...
 
Новости дня
Новости разные
 
EPAM выделяет средства на помощь пострадавшим от садистов в форме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика