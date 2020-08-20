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СК: проверяется информация об изнасиловании женщин в местах временного содержания

20.08.2020 15:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Telegram-канале Следственного комитета сегодня появилось следующее сообщение: «На различных сайтах в сети интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи. Обращаем внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения».

Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что сейчас зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется.

«Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9—12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится. В случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Telegram-канале Следственного комитета сегодня появилось следующее сообщение: «На различных сайтах в сети интернет появилась информация о том, что в больницах...
 
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