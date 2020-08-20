Лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского задержали. Второй раз за пять дней

Источник материала: Tut.by

Лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского задержали в Бресте. Об этом TUT.BY сообщил один из очевидцев.



Юрий Стыльский. Фото: instagram.com/stylskii

Стыльского задержали около 15 часов дня на улице Буденного в Бресте. По словам очевидца, никакого митинга в районе задержания не было, как и людей рядом с музыкантом. По его словам, Юрий живет где-то неподалеку.

Напомним, это второе задержание брестчанина за последние пять дней. До этого его ненадолго задержали после субботнего шествия, где он шел с большим флагом во главе колонны.