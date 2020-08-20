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Лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского задержали. Второй раз за пять дней

20.08.2020 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского задержали в Бресте. Об этом TUT.BY сообщил один из очевидцев.


Юрий Стыльский. Фото: instagram.com/stylskii

Стыльского задержали около 15 часов дня на улице Буденного в Бресте. По словам очевидца, никакого митинга в районе задержания не было, как и людей рядом с музыкантом. По его словам, Юрий живет где-то неподалеку.

Напомним, это второе задержание брестчанина за последние пять дней. До этого его ненадолго задержали после субботнего шествия, где он шел с большим флагом во главе колонны.

 
Теги: Брест
 
 
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Лидера группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского задержали в Бресте. Об этом TUT.BY сообщил один из очевидцев.
 
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