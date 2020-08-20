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На видео показали Galaxy Z Fold 2 5G

20.08.2020 15:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung готовит к выходу вторую версию своего складного смартфона. В сети он уже светился неоднократно, а сейчас показался на коротком видео, в котором продемонстрировали некоторые его функции.

Предполагается, что официальный анонс смартфона Galaxy Z Fold 2 5G состоится 1 сентября на мероприятии, во время которого будут названы его характеристики. Предзаказ на смартфон могут открыть 2 сентября, а уже 18-го числа того же месяца он поступит в продажу.

Пока из слухов известно, что Galaxy Z Fold 2 получит складной 7,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц. У смартфона будет три камеры и батарея емкостью 4500 мАч. Второй дисплей — 6,23 дюйма по диагонали.

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Samsung готовит к выходу вторую версию своего складного смартфона. В сети он уже светился неоднократно, а сейчас показался на коротком видео, в котором...
 
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