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На видео показали Galaxy Z Fold 2 5G
Источник материала: Onliner
Samsung готовит к выходу вторую версию своего складного смартфона. В сети он уже светился неоднократно, а сейчас показался на коротком видео, в котором продемонстрировали некоторые его функции.
Предполагается, что официальный анонс смартфона Galaxy Z Fold 2 5G состоится 1 сентября на мероприятии, во время которого будут названы его характеристики. Предзаказ на смартфон могут открыть 2 сентября, а уже 18-го числа того же месяца он поступит в продажу.
Пока из слухов известно, что Galaxy Z Fold 2 получит складной 7,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц. У смартфона будет три камеры и батарея емкостью 4500 мАч. Второй дисплей — 6,23 дюйма по диагонали.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Samsung готовит к выходу вторую версию своего складного смартфона. В сети он уже светился неоднократно, а сейчас показался на коротком видео, в котором...
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