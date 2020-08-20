Как сообщает в Telegram стачком предприятия, предполагается, что Куделевич был задержан в четверг после 11 часов неизвестными лицами, когда ехал в своем автомобиле. Он успел позвонить коллегам, и те слышали разговор с людьми, которые не давали ему проехать вперед.





Позже пропала связь с Максимом Филановичем, но он уже объявился.





Забастовку на "Беларуськалии" поддерживает только часть рабочих. В стачкоме говорят, что многих запугали и они боятся присоединяться.





Среди требований бастующих — отставка и привлечение к ответственности Александра Лукашенко.