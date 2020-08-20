БХК: у СК есть данные для возбуждения дела за преступления против безопасности человечества

Белорусский Хельсинкский комитет (БХК) обратился в Следственный комитет с требованием расследовать массовые пытки, жестокое обращение и насилие по политическим мотивам в стране. Текст документа размещен на сайте БХК.





«Следственный комитет к настоящему времени обладает достоверными и объективными данными, позволяющими незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 128 УК Республики Беларусь (преступления против безопасности человечества) и принять все возможные меры для эффективного и оперативного расследования дела», — говорится в обращении. Для этих целей, считает БХК, необходимо создать следственную группу с оперативным сопровождением во всех территориальных подразделениях Следственного комитета, истребовать и приобщить к настоящему делу результаты проверок по заявлению граждан о применении пыток и жестокого обращения.

Среди первоначальных следственных действий по всестороннему, полному и объективному расследованию обстоятельств уголовного дела, отмечают правозащитники, необходимо: изъять приказы подразделений милиции, ОМОНа и внутренних войск о заступлении на охрану общественного порядка; немедленно изъять видеоматериалы системы мониторинга общественной безопасности, с камер, установленных в отделениях милиции, ИВС, ЦИПах и иных местах содержания задержанных, а также фото- и видеоматериалы СМИ, социальных сетей, оперативных служб.

Также они призывают СК «истребовать копии медицинских документов об оказании медицинской помощи и лечении лиц, обратившихся за помощью в медучреждения страны с травмами, полученными в ходе акций протеста, задержаний, и содержавшихся в местах принудительного содержания; допросить свидетелей, потерпевших и подозреваемых и других лиц по обстоятельствам уголовного дела, установить иные материалы, имеющие значение для правильного разрешения дела, для защиты прав и законных интересов участвующих в уголовном деле лиц (ст. 18 УПК)».

БКХ считает, что на основании ст. 131 УПК от занимаемых должностей должны быть отстранены лица, причастные к применению пыток, среди которых — министр внутренних дел и соответствующие его заместители, руководители ГУВД Мингорисполкома, столичного ОМОНа, минского ИВС и центра изоляции правонарушителей, а также начальники территориальных подразделений органов внутренних дел.

БХК требует возбудить дело по ст. 128 УК и в соответствии со ст. 131 УПК отстранить подозреваемых от должностей, «так как есть основания полагать, что они, оставаясь в должности, будут препятствовать предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовного дела, возмещению причиненного преступлением вреда или продолжать заниматься преступной деятельностью».

Также правозащитники требуют «не препятствовать адвокатам в их профессиональной деятельности, в том числе в праве публично реагировать на процессуальные нарушения и процессуальные решения в ходе проведения предварительного расследования; обеспечить максимальное информирование общественности о ходе расследования данного уголовного дела по фактам массовых пыток, жестокого обращения и насилия по политическим мотивам».

Как сообщили БелаПАН в офисе организации, 19 августа электронное обращение направлено в СК, сегодня его также планируется направить по почте.

После выборов, состоявшихся 9 августа, на улицы Минска вышли тысячи демонстрантов, которые заявили о фальсификациях и потребовали проведения честных выборов. С 9 по 12 августа, по данным МВД, более семи тысяч протестующих были задержаны.

12 августа власти начали освобождать задержанных, которые рассказали о жестоких избиениях, истязаниях и пытках при задержаниях, в отделениях милиции, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, а также при перевозке к местам принудительного содержания.

13 августа белорусские правозащитные организации обратились к министру внутренних дел Юрию Караеву с требованием прекратить пытки и жестокое обращение с задержанными.

В Следственный комитет, по информации этого ведомства, уже обратились более 700 человек с заявлениями об избиениях силовиками.

По последним данным, которые подтверждены официально, три человека погибли в ходе протестных выступлений.

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