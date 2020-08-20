Мацкевич: Мы должны победить - поражение чревато террором

пишет философ Владимир Мацкевич в своем фейсбуке "Я приветствую создание Координационного Совета. У него важные функции и большая ответственность",философв своем фейсбуке





"Цена победы велика. Нам необходимо победить. Ведь поражение чревато террором.





Если Лукашенко останется у власти, это будет другой Лукашенко - перепуганный, мстительный беспредельщик.





Безответственный перепуганный диктатор без моральных тормозов, испытывающий на себе ненависть всей нации - это трагедия.





Нам нужна победа. Ради этого я поддерживаю Координационный Совет и каждого, кто работает на победу, приближает её.





Мы, беларусы - мирные люди! И это не пустая строка официального гимна. Автор этих слов как в воду глядел.





Сегодня мы приводим в восхищение весь мир. Простые и естественные поступки беларусов, которые для нас норма, мы их даже не замечаем, а у людей в Европе, в России, в Америке, даже в Китае это вызывает изумление.





Полумиллионный протест в Минске , многотысячные шествия и митинги в других городах - ни одной провокации, ни разбитых витрин, перевёрнутых автомобилей, даже ни вытоптанных клумб, и замусоренных площадей.





Нам нужно сохранить этот светлый чистый характер нашей революции, BELAреволюции. Белой - как наша Беларусь. BELA - прекрасной, если на латыни.





И так, и так точно. Узурпатор жаждет крови, грязи, насилия. Иначе он не может, у него иное в голове не укладывается. Не позволим ему этого!





Мы победим! Победим мирно, чисто, честно и справедливо. Победим и перепишем конституцию и государство наБЕЛо.





Беларусь была и останется белой! Bela Беларусь! Прекрасная наша Родина! Жыве Беларусь! Вечна!"