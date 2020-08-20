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На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет сообщил о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают жителей и гостей Беларуси в пятницу, 21 августа.
Как сообщили синоптики, в некоторых регионах по востоку страны ожидаются грозы.
В ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси сгустится туман.
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Белгидромет сообщил о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают жителей и гостей Беларуси в пятницу, 21 августа. Как сообщили синоптики, в некоторых...
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